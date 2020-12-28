新皇崗口岸 港推刷臉過關

香港政府保安局局長李家超日前受訪時稱，新皇崗口岸計畫實施「一地兩檢」安排，在重建後的皇崗口岸大樓同時設立中國大陸和香港口岸區，通過設置傳統櫃檯、人臉識別等多種可供選擇的過關方式，提升口岸通關效率，便利中國大陸和香港人員往來。

中新社報導，此前，皇崗口岸是香港深圳間唯一24小時運作的陸路口岸，口岸於30年前興建，設施已老化。深圳市政府決定於3至4年內在原址重建皇崗口岸。

李家超表示，計畫在新皇崗口岸實施「一地兩檢」安排，並將在傳統櫃檯過關方法和自助通道過關兩種方式的基礎上，採取人臉識別等新科技，讓大量的旅客可以一批一批地快速「刷臉過關」，「但最重要的首先要符合兩地的法律，另外就是讓市民有選擇的自由」。

為了促進粵港澳大灣區基礎設施互聯互通，深圳灣口岸貨運24小時通關已於12月10日正式啟動。據李家超表示，半個多月來，深圳灣口岸的貨運保持順暢，每天約有6000至7000輛貨車通關。「香港和深圳市政府達成共識，以東西兩翼作為貨運的主流，即『東進東出、西進西出』，中間發展為旅客交流、交通的服務。」李家超說。