聽新聞
test
0:00 / 0:00

新皇崗口岸 港推刷臉過關

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

香港政府保安局局長李家超日前受訪時稱，新皇崗口岸計畫實施「一地兩檢」安排，在重建後的皇崗口岸大樓同時設立中國大陸和香港口岸區，通過設置傳統櫃檯、人臉識別等多種可供選擇的過關方式，提升口岸通關效率，便利中國大陸和香港人員往來。

中新社報導，此前，皇崗口岸是香港深圳間唯一24小時運作的陸路口岸，口岸於30年前興建，設施已老化。深圳市政府決定於3至4年內在原址重建皇崗口岸。

李家超表示，計畫在新皇崗口岸實施「一地兩檢」安排，並將在傳統櫃檯過關方法和自助通道過關兩種方式的基礎上，採取人臉識別等新科技，讓大量的旅客可以一批一批地快速「刷臉過關」，「但最重要的首先要符合兩地的法律，另外就是讓市民有選擇的自由」。　　

為了促進粵港澳大灣區基礎設施互聯互通，深圳灣口岸貨運24小時通關已於12月10日正式啟動。據李家超表示，半個多月來，深圳灣口岸的貨運保持順暢，每天約有6000至7000輛貨車通關。「香港和深圳市政府達成共識，以東西兩翼作為貨運的主流，即『東進東出、西進西出』，中間發展為旅客交流、交通的服務。」李家超說。　

香港 深圳 一地兩檢

延伸閱讀

香港新增70例確診 聯合醫院疫情再添7例

大陸支援香港建方艙醫院 800床位下月交付

上海疫苗開打 高風險族群優先

第3人！返香港女留學生 染英國變種病毒

相關新聞

兩岸微流行／陸APP改造 貼近銀髮族

在大陸生活已離不開智慧手機的種種網路服務，舉凡買東西付款、叫計程車，訂購交通車票等等。但許多年長者對網路不熟悉。此外，目...

陸首條智慧高鐵 京雄鐵路開通

大陸河北雄安新區的鐵路車站「雄安站」27日落成，復興號高速動車準時發車，開往北京四大鐵路客運站北京西站，這也代表連接大陸...

廣東、港澳150人 粵菜「厨神」爭霸

第三屆粵港澳大灣區「粵菜師傅」技能大賽暨粵菜文化交流活動，27日在佛山順德開幕，來自廣東省21個地級以上市和香港、澳門的...

許志宏來自台灣 成浙大「雙聘」教授

一副黑框眼鏡、一個溫暖笑容，生於台北的許志宏，是浙江省特聘專家、浙江大學醫學院高層次引進人才。2018年，他成為浙江大學...

百年兵工廠 文化帶動旅遊

1898「太原兵工廠」文化產業園項目推介暨簽約大會26日在山西太原舉行。有著百餘年歷史的太原兵工廠布局文化產業，建設兵工...

南京高校 遊園會迎新年

12月26日晚，一場充滿年味的遊園會在南京農業大學浦口校區上演。變臉、皮影戲、猜燈謎等吸引師生們前來體驗。

新皇崗口岸 港推刷臉過關

香港政府保安局局長李家超日前受訪時稱，新皇崗口岸計畫實施「一地兩檢」安排，在重建後的皇崗口岸大樓同時設立中國大陸和香港口...

國父百年前構想 柳廣鐵路開工

一條讓當地民眾期盼百年的鐵路—柳州至廣州鐵路柳州至梧州段項目26日在廣西柳州市宣布開工。該鐵路源於國父孫中山百年前的構想...

新華社批「盲盒熱」 帶來上癮和賭博心理

中共新華社27日晚發表評論文章批評大陸社會流行的「盲盒熱」，指「盲盒熱」所帶來的上癮和賭博心理，將滋生畸形消費，並認為大...

北京雄安城際開通 北京50分鐘抵雄安

中國國家鐵路集團有限公司指出，北京至雄安新區城際鐵路（以下簡稱「京雄城際」）大興機場至雄安新區段於27日開通運營，京雄城...

遼寧開原小學附近發生持刀斬人案 釀7死7傷包括1名警員

根據大陸央視報導，遼寧開原市老友誼餐廳二部附近的龍新果菜市場，周日（27日）早晨8時14分發生一宗持刀傷人案，造成7死7傷，傷者包括一名參與抓捕疑犯的警員。目前，疑犯楊某峰已被警方拘捕，傷者皆已送院救治。

女童哭鬧！送醫檢查見體內藏「佩佩豬」 醫生、父母全傻眼

咳嗽還帶血絲，家屬見狀趕緊送她到醫院，醫生經過檢查發現，她的食道中下段有一個金屬的「佩佩豬」陰影，這才導致她不舒服，所幸經過手術已經順利取出。

熱門新聞

福平鐵路開通營運 大陸距離台灣最近的鐵路

陸訂國統法箭在弦上？大陸事務人士：兩岸失去彈性空間

女童哭鬧！送醫檢查見體內藏「佩佩豬」 醫生、父母全傻眼

《大秦賦》為何引來洗腦及毛澤東時代的左右對壘之勢？

螞蟻集團被約談 陸央行開炮：藐視監管要求、違規套利

約談螞蟻集團後 陸央行提5點整改要求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。