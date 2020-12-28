陸首條智慧高鐵 京雄鐵路開通

大陸河北雄安新區的鐵路車站「雄安站」27日落成，復興號高速動車準時發車，開往北京四大鐵路客運站北京西站，這也代表連接大陸首都北京和雄安的京雄城際鐵路全線開通營運，開通後，北京西站到雄安新區行駛時間僅需50分鐘，大興機場至雄安新區最快19分鐘可到達。

新華社報導，京雄城際鐵路自北京西站引出，經過既有京九鐵路至李營站，接入新建高鐵線路，線路全長91公里，其中北京西至大興機場段已於2019年9月開通運營。此次開通的大興機場至雄安新區段，設大興機場、固安東、霸州北、雄安4座車站。

值得注意的是，京雄城際鐵路是大陸智慧高鐵新標竿，是大陸第一條智慧高鐵，應用了物聯網、雲端運算、大數據等前端科技，智慧化設計高達70多項。

雄安站是京雄城際鐵路規模最大的新建車站，也是雄安新區開工建設的第一個重大基礎設施項目。從空中俯瞰，雄安站巨大的橢圓形屋頂形似荷葉上的一滴露珠。雄安站建築面積47.52萬平方公尺，站場規模13台23線，採用站城一體化設計，有效融入城市境。

根據規畫，雄安站將成為京港（台）高速鐵路、京雄城際鐵路、天津至雄安新區城際鐵路、雄安新區至山西忻州高速鐵路的交匯樞紐。

此外，銀西高鐵開通、福平鐵路等多條鐵路於12月26日集中通車，26日上午9點，隨著D4385次動車組駛出銀川站，銀川至西安高速鐵路正式開通運營。

銀西高鐵連接寧夏、甘肅、陝西三省區，是中國大陸首條穿越毛烏素沙漠邊緣和世界上規模最大黃土高原台原區的高速鐵路，銀川至西安的鐵路運行時間由14個小時縮至3小時，對促進區域經濟社會發展、推進西部大開發戰略實施具重要意義。

福（州）平（潭）鐵路26日正式開通運營，中國大陸首座公鐵兩用跨海大橋—平潭海峽公鐵大橋也同步投入使用。平潭海峽公鐵大橋為福平鐵路重點控制性工程，全長16.34公里，其中跨海段超過11公里。