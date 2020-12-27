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鋼琴詩人傅聰 英國確診新冠肺炎

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
著名鋼琴家傅聰感染新冠肺炎。（搜狐新聞網）
著名鋼琴家傅聰感染新冠肺炎。（搜狐新聞網）

據澎湃新聞報導，著名鋼琴家傅聰在英國確診感染新冠病毒。傅聰的學生、英國皇家音樂學院中國籍教授孔嘉寧在其朋友圈裏寫道：「傅先生已經住院兩周……希望他能挺過來」。

據香港文匯網，現年86歲的傅聰有「鋼琴詩人」的美譽，曾獲第五屆蕭邦國際鋼琴比賽第三名和「瑪祖卡」最優獎。他的父親是翻譯家傅雷。

傅聰於1934年3月10日上海的花園新村出生，他的父親是翻譯家傅雷。傅聰三、四歲的時候，已經表現出過人的音樂天份。他七歲半開始學習鋼琴，拜義大利指揮家、鋼琴家梅百器為師。梅百器是李斯特的再傳弟子。傅聰在其門下受教三年。傅聰於1951年再拜蘇籍鋼琴家勃隆斯丹夫人（Ada Bronstein）為師。

蕭邦國際鋼琴比賽結束後，傅聰留在波蘭學習鋼琴，直到1958年底提前畢業。這期間，傅聰曾於1956年的8至10月返回中國休假，在北京舉行了個人獨奏會，在上海與上海交響樂團合作，舉行了莫札特協奏曲音樂會。1958年12月傅聰離開波蘭，沒有按計畫回到中國大陸，而是移居英國倫敦。這在當時的中國大陸被看作叛逃行為。1981年平反。

新冠肺炎 COVID-19 英國

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