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上海台校駁斥逼打新冠疫苗傳聞 強調完全自願、免費
上海市疾病預防控制中心日前通報，上海新冠疫苗已經陸續開打，卻傳出上海台商子女學校教職員遭「逼打疫苗」的消息。對此，校方澄清，這次疫苗接種完全是在自願申請、知情同意的前提下進行，且疫苗施打費用無需個人承擔。
上海台商子女學校表示，校方是在本月19日接獲上海市政府通知，進行教職員工新冠肺炎疫苗接種意願調查，旋即透過校內公務群組進行接種意願調查統計，不料有校內同仁誤解原意而向台灣媒體匿名投訴。
校方強調，上海市政府本於善意及關心上海台校教師，考量國際及境外學校未來出境需求，因而安排教育人員優先接種，完全沒有強迫施打或登錄未施打人員名冊之情事。
對於台灣有媒體在報導中質疑大陸國產疫苗的安全性和有效性，甚至指將上海台校老師當「白老鼠」實驗，上海台商子女學校指出，這完全是罔顧事實，是對嚴謹科學操作規範的惡意攻擊。
事實上，目前全球已有印尼、巴西、土耳其、摩洛哥、墨西哥、阿拉伯聯合大公國等至少16國向大陸採購新冠疫苗。近日還傳出，阿根廷駐北京大使因採購大陸疫苗不力，恐遭撤換的消息。
針對大陸國產新冠疫苗的安全性問題，上海市疾病預防控制中心26日就表示，上海本次使用的是全病毒滅活疫苗，系通過化學等方法使新冠病毒失去感染性和複製力，同時保留能引起人體免疫應答活性而製備成的疫苗。
滅活疫苗屬成熟、可靠、經典的疫苗研發手段。相對於其他技術路線而言，滅活疫苗研發平台成熟、生產技術穩定、品質標準可控、保護效果良好，研發速度快，且易於規模化生產，具有國際通行的安全性和有效性評判標準。
上海市疾病預防控制中心也提醒，極少數人有可能因個體差異，在施打後出現發燒、乏力、噁心、頭痛、肌肉酸痛等情形，一般不需處理，2至3天後大多可自行恢復。目前尚未監測到發生與新冠疫苗相關的嚴重不良反應。
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