快訊

大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遼寧開原小學附近發生持刀斬人案 釀7死7傷包括1名警員

香港01 / 姜庚宇
嫌犯疑似當街隨機斬人。（微博截圖）
嫌犯疑似當街隨機斬人。（微博截圖）

根據大陸央視報導，遼寧開原市老友誼餐廳二部附近的龍新果菜市場，周日（27日）早晨8時14分發生一宗持刀傷人案，造成7死7傷，傷者包括一名參與抓捕疑犯的警員。目前，疑犯楊某峰已被警方拘捕，傷者皆已送院救治。

現場一名目擊者向大陸媒體《 新京報 》表示，事發在開原市實驗小學附近，疑犯是隨機犯案，死傷者都是成年人。警方到達現場後，一路追逐疑犯到洗浴中心「金普盛浴」門口，兩名警員和一名民眾合力將疑犯制伏。

報導指出，案情發生後，開原市委立即成立由市委書記為組長的領導小組，下設傷員救治、案件偵查、善後處理三個工作組，開展相關工作。目前，案件還在進一步調查中。

延伸閱讀：

日本便利店神話終結 數據揭與新冠肺炎疫情無關 3大原因致衰退

全港最貴租街道 拆禮物日風光不再 只剩4間品牌店門巿有人龍

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

遼寧開原小學附近發生持刀斬人案 釀7死7傷包括1名警員

根據大陸央視報導，遼寧開原市老友誼餐廳二部附近的龍新果菜市場，周日（27日）早晨8時14分發生一宗持刀傷人案，造成7死7傷，傷者包括一名參與抓捕疑犯的警員。目前，疑犯楊某峰已被警方拘捕，傷者皆已送院救治。

女童哭鬧！送醫檢查見體內藏「佩佩豬」 醫生、父母全傻眼

咳嗽還帶血絲，家屬見狀趕緊送她到醫院，醫生經過檢查發現，她的食道中下段有一個金屬的「佩佩豬」陰影，這才導致她不舒服，所幸經過手術已經順利取出。

毛澤東127歲冥誕！數萬人湧韶山祭悼

26日是中共已故領導人毛澤東誕辰127周年，儘管非「逢五逢十」，多地仍罕見舉辦紀念活動，大批民眾赴毛主席紀念堂、毛澤東家...

中國修法 滿12歲故意殺人須負刑責

中國近年發生多起未成年者殺害他人案件，卻因法律保護未成年人、未追究刑責引發議論。13屆全國人大常委會第24次會議26日表...

刑責降低至12歲 大連10女童命案家屬：將重交材料

刑法修正案（十一）規定在特殊情形下，12歲以上的刑事犯罪者皆須負起刑事責任。去年大連命案受害者10歲女童的家屬獲知消息後...

南航「英雄機長」猝逝 6年前成功迫降救200多人

被譽為「南航英雄機長」、「中國最美機長」的賀中平，25日下午在公司暈倒搶救無效，疑心肌梗塞死亡，享年59歲。廣州日報報導...

30歲「冰川哥」葬身最愛的冰川 他曾登聯國氣候大會

來自四川廣安的農村小伙「冰川哥」王相軍，驚傳在本月20日掉入一個冰川瀑布去世，家人表示目前尚未找到遺體。「冰川哥」個人帳...

江蘇官員遇襲重傷 2嫌落網：打錯人

江蘇連雲港市供銷合作總社黨委書記、理事會主任魏岳日前遇襲受重傷，住進重症加護病房（ICU），目前傷勢穩定；警方已成功抓獲...

外媒：殲11B批量生產 機頭變化或裝更先進雷達

一軍事自媒體近日披露，裝備有源相控陣（AESA）雷達的殲11B戰鬥機已進入批量生產階段。

屯門至赤鱲角連接路通車 往返機場快20分鐘

屯門至赤鱲角連接路今早8時正式通車，行政長官林鄭月娥昨日上午主持通車儀式，並以視像致辭。她表示，連接路不但令往返屯門南和...

小兒麻痺症患者捨身跳井救童 「若不是身體問題我還能更快」

小兒麻痺症患者即使雙腿無法行走還是跳井救人！日前大陸浙江省一名6歲孩童不小心跌入路邊的井坑內，一群孩童圍著井口大聲呼救，希望引來大人的注意，這時患有小兒麻痺症的一名男子見狀，下意識直接往井裡跳將孩童救起，所幸最後孩童送醫後沒有任何大礙。

福平鐵路開通營運 大陸距離台灣最近的鐵路

大陸距離台灣最近的鐵路、由福州至平潭的「福平鐵路」周六正式開通營運，共設6個車站，首班由平潭開往福州的列車於早上9時許開...

熱門新聞

有顏值又高學歷！北京女大生「64萬賣卵買iPhone」 還想再賣第2次

80歲富商身家破億！妻卻兩度「訴離」 竟是為了這原因

福平鐵路開通營運 大陸距離台灣最近的鐵路

陸訂國統法箭在弦上？大陸事務人士：兩岸失去彈性空間

螞蟻集團被約談 陸央行開炮：藐視監管要求、違規套利

女童哭鬧！送醫檢查見體內藏「佩佩豬」 醫生、父母全傻眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。