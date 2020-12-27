遼寧開原小學附近發生持刀斬人案 釀7死7傷包括1名警員

根據大陸央視報導，遼寧開原市老友誼餐廳二部附近的龍新果菜市場，周日（27日）早晨8時14分發生一宗持刀傷人案，造成7死7傷，傷者包括一名參與抓捕疑犯的警員。目前，疑犯楊某峰已被警方拘捕，傷者皆已送院救治。

現場一名目擊者向大陸媒體《 新京報 》表示，事發在開原市實驗小學附近，疑犯是隨機犯案，死傷者都是成年人。警方到達現場後，一路追逐疑犯到洗浴中心「金普盛浴」門口，兩名警員和一名民眾合力將疑犯制伏。

報導指出，案情發生後，開原市委立即成立由市委書記為組長的領導小組，下設傷員救治、案件偵查、善後處理三個工作組，開展相關工作。目前，案件還在進一步調查中。

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文章授權轉載自《香港01》