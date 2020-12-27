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女童哭鬧！送醫檢查見體內藏「佩佩豬」 醫生、父母全傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸發生孩子誤吞異物的意外。圖擷自政法頻道
大陸發生孩子誤吞異物的意外。圖擷自政法頻道

家中若有幼童應將物品收好，免得孩子誤食造成危險。大陸湖南一名女童起床後不斷哭鬧，束手無策的家長將女兒帶往醫院，經過電腦斷層掃描，發現女童體內出現卡通人物「佩佩豬」的裝飾品，幸好及早發現目前已開刀取出。

綜合陸媒報導，1歲女童悅悅（化名）24日起床後不斷哭鬧，但家長一直找不到原因，後來發現她咳嗽有血絲，驚覺事態不對勁，於是趕緊到醫院做電腦斷層掃描，醫生發現女童食道中下段有一個金屬「佩佩豬」，才導致她身體不適，經過開刀手術已順利取出。

女童的媽媽表示，佩佩豬應是女兒鞋子上的裝飾物，孩子可能覺得好玩就拆下來，甚至還塞進嘴裡吞下。對此，醫生提醒「家長需特別注意幼童觸摸體積小的物品，若孩子出現異常哭鬧、嘔吐、吞嚥困難，甚至伴有發燒等症狀時，就要立刻送醫檢查，千萬不要自行處理」。

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