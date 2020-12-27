小兒麻痺症患者捨身跳井救童 「若不是身體問題我還能更快」

小兒麻痺症患者即使雙腿無法行走還是跳井救人！日前大陸浙江省一名6歲孩童不小心跌入路邊的井坑內，一群孩童圍著井口大聲呼救，希望引來大人的注意，這時患有小兒麻痺症的一名男子見狀，下意識直接往井裡跳將孩童救起，所幸孩童送醫後沒有任何大礙。

根據陸媒《 浙江新聞 》報導，大陸浙江省臨海市上盤陣下畔村，一群孩子在路邊一口井旁大聲呼救，引起了59歲的男子尤祥方注意，儘管患有小兒麻痺，仍毫不猶豫奮力的拖著一條腿，一瘸一拐的衝向井邊，就是為了救起在井裡的6歲孩童。

尤祥方表示，「一看孩童在井裡使勁的掙扎，我什麼都來不及想，下意識的就往下跳。」因為腳的不方便，尤祥方先將右腿抬起來放進井裡，整個人再往下挑，「如果不是因為身體的原因，我應該還能再快一些救起孩童」。

井邊其他孩童的呼救也陸續引來村民的注意，相繼把手伸向井邊，將孩童從井水中拉出，尤祥方跟著上岸後，身上的衣服浸滿了水，右手臂也因為用力過度開始劇烈疼痛，不過他絲毫不在乎，等到得知孩童被安全送回家後，才慢慢的走回家中。

報導中也題到，從跳井救人到順利上岸，過程僅花短短不到5分鐘，事發後落井孩子的父母也挨家挨戶的向村民表達感謝，目前雙方送醫後身體都已無大礙。