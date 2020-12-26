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大樓火災！9歲男童「教科書式」臨危救火 整棟居民無傷亡

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸上海市一處民宅發生火災，在大部分的住戶都熟睡時，一名9歲的男童臨為不亂，在短短幾分鐘就協助疏散居民。圖擷自澎湃新聞
大陸上海市一處民宅發生火災，在大部分的住戶都熟睡時，一名9歲的男童臨為不亂，在短短幾分鐘就協助疏散居民。圖擷自澎湃新聞

9歲男童「教科書式」救火，救了整棟大樓住戶！大陸上海市一處民宅發生火災，在大部分的住戶都熟睡時，一名9歲的男童臨危不亂，在短短幾分鐘就協助疏散居民，所幸最後沒有造成任何人員傷亡。

根據《 澎湃新聞 》報導，近日上海市金山區北圩新村的一棟大樓在晚間10點左右發生大火，當時幾乎每戶住戶都已就寢，這時年僅9歲的男童麻文博正躺在床上，透過臥室與客廳的縫隙發現客廳有紅光冒出，這時火已燒到天花板，但他仍臨危不亂的叫醒爸爸和外公，讓他們立刻撥打119，接著又下樓挨家挨戶敲鄰居的門，提醒他們要趕緊撤離，並大聲呼喊「失火了！大家快走啊！」

由於太匆忙逃出來不及拿手機，他又跑到樓下到路邊攔車，請樓下的司機幫忙報警。警方到場後迅速撲滅大火，居民都紛紛感謝男童的年少機智，才能讓整棟樓的人都安全撤離。

事發後，經查是大樓的電氣線路老舊發生故障，引燃周邊的木質裝飾才會釀成大火。消防員也紛紛讚揚男童的勇氣，「在保證自己安全的前提下，幫助鄰居們疏離，為救援贏得了時間！」

報導中也提到，男童表示，因為在學校裡有教過火災突發應急逃生的相關知識，他認為自己是男子漢，關鍵時刻就應該要站出來。雖然這場大火燒毀了他家中所有財物，但目前家中已基本穩定，透過自發組織的捐助已可以維持正常的生活。

大火 上海 火災

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