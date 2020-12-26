學妹送學長勞斯萊斯當聖誕禮物 知情人士曝背後真相

學妹送學長聖誕節禮物，竟然是一輛白色勞斯萊斯！昨（25）日大陸廣東省中山大學東門上演「學妹送學長白色勞斯萊斯」的鬧劇，一輛裝有的白色勞斯萊斯透明貨櫃車直接停在大學校門口，引來眾多學生、民眾駐足圍觀，更在網上引發熱議。

根據《 新浪新聞 》報導，昨日大陸廣東省廣州市中山大學的校門口，停了一輛亮眼的貨櫃車，上頭寫著「送給謝學長的聖誕禮物」，貨櫃車裡裝著一輛白色的勞斯萊斯，一旁還有許多汽球裝飾，場面可說是相當壯觀。

從照片中可看出，載著勞斯萊斯的貨櫃車經過改裝後，上、左、右及背面都呈現透明的形狀，且車廂內部還裝有燈箱，從外觀看上去相當顯眼。在玻璃窗上更貼上10個大大的字「送給謝學長的聖誕禮物」，就像一個展示貨櫃一樣，開往向門口的路上，就已引來不少民眾追看，並拿起手機拍照。

報導中提到，原來起初是學長送給學妹一輛粉色的法拉利，同時還在個人社交平台上發文炫耀「究竟是什麽樣的家庭，能讓一個23歲的男孩送女友粉色法拉利？不用找了，我就是那個男孩」，之後學妹也回禮送給學長一輛白色的勞斯萊斯，不少網友都笑說這是「土豪間的禮尚往來」。

起初是學長送給學妹一輛粉色的法拉利。圖擷自 新浪新聞

從文字中也可推測，收禮和送禮的人應該都還只是學生。這一景象也引來不少人稱羨，不過一位知情的中山大學校友透露，這根本就是一起營銷事件，甚至直指營銷團隊以「高收益」、「知識付費」賣課程為宣傳手段，通過不斷拉人頭，讓不知情的民眾入門繳費，從中間獲取高額利潤。