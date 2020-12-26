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居民散步時發現恐龍化石 專家判斷距今有1.6億年
據中國媒體《央視》報道，周一（21日），四川省自貢市有居民在散步過程中發現疑似恐龍化石。經當地專家現場勘探後，確認這是一塊距今1.6億年的大型蜥腳類恐龍腿骨化石。目前，有關發掘工作正在進行中。
據發現化石的自貢市民李先生介紹指，周一（21日）下午他與家人散步至環湖路時，發現附近的山上有一塊長條形狀的石頭，石頭的顏色與周圍明顯不同。因為李先生曾有逾十年的古生物研究工作經驗，經過他仔細辨認後，認為這是一塊恐龍骨骼化石，於是即時將情況上報給當地的恐龍博物館。
翌日，自貢恐龍博物館組織專家在現場進行勘查，確認化石是一塊大型蜥腳類恐龍腿骨化石。經過進一步分析，判斷這是一具距今1.6億年的蜥腳類恐龍，體長大約20米。自貢恐龍博物館相關負責人表示，「侏羅紀中期，自貢地區為地勢平坦的濱湖平原，侏羅紀時期是蜥腳類恐龍的繁盛時期，該化石是自貢境內至今為止發現的第161個恐龍化石點」。
據了解，今日（23日），化石的發掘工作已有序開展，發掘完成後，將用石膏做保護殼，整體取出並運回博物館，繼續開展進一步的保護和研究工作。
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文章授權轉載自《香港01》
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