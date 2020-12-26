司機好心扶起倒地老翁 事後竟遭家屬反咬肇事逃逸

近日，中國江西九江市一名92歲老人在獨自行走過程中突然倒地，被路過車輛發現後扶起。惟老人家屬事後報警稱司機是肇事逃逸。警方調查發現老人家屬為誣告，責令其向司機道歉。

事發於12月20日近14時，在九江市修水縣黃港鎮，一名在街邊行走的老人突然倒下。老人倒地的附近有監視器拍到，兩輛同行車輛經過後，一名好心司機下車將老人扶起。司機憶述：「老人被扶起後恢復了意識，稱自己不舒服，還謝謝我們扶起他，後來他的鄰居和家屬過來了，我們解釋了情況，老人也跟家屬說是自己摔倒的，我們把老人交給家屬就離開了」。

但意想不到的是，司機離開後接到了當地警方的電話，指老人家屬稱他們是肇事逃逸，「不清楚老人被撞倒還是自己倒下的」，需要其配合調查。最終，經過警方的調查，表明老人為自己摔倒，司機一行人沒有責任，於是責令家屬向司機道歉。

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文章授權轉載自《香港01》