男童遭同學從上舖「推背墜落」 後腦勺直撞地面顱內出血
日前位於中國廣東省的惠州東湖雙語學校，因數名學生打鬧，導致其中一名男童從上下床舖的上層「向後倒」摔落，當下倒在地上一動也不動，送至醫院後診斷為顱內出血，目前已無生命危險。
據中國媒體《新京報訊》報導指出，事發於21日中午的一間私人托育機構的宿舍，從監視器畫面可看到當時有四名學生一起在房內，當時兩名身穿黑衣的男童皆站在上層床舖打鬧，其中一名男童似乎打算離開，便轉向往床鋪的爬梯走，此時卻被另一名男童突然被從後方推了一下，導致腳部勾到床框摔下後頭部直接著地，當下直接失去意識。
對此，惠州東湖雙語學校也於24日時發出聲明，表示該男童經醫院判定為顱內出血，目前已脫離生命危險，也召集雙方家長積極協調此事，並說明將會對全校學生進行校外行為安全教育，並要求周邊相關托育中心開會，強化安全管理及專業培訓。
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