3歲女童狂咳滿臉通紅 手術後發現元兇是「皮卡丘玩具」

中國江蘇常州3歲女孩歡歡（化名）近日食道被異物卡住，不斷哭鬧咳嗽，隨後她被家人送到醫院。讓人意想不到的是，醫生最後從其食道取出了一枚「皮卡丘」玩具。

歡歡平時對各種小玩具愛不釋手，即使吃飯睡覺都要拿著，有時更會含在嘴中。近日，她一邊吃飯一邊玩小玩具，惟突然劇烈咳嗽起來，當時家人以為她只是被食物嗆着，未加以重視，直到半夜歡歡再次咳嗽才送院。當時歡歡已憋得滿臉通紅，更因痛楚而不敢嚥口水，把父母急壞。

隨後醫生發現，異物被卡在歡歡的食道，並解釋食道有3處最容易引起異物嵌頓的狹窄部位，包括咽與食管的交接處、左主支氣管後方與之交叉處以及食管通過膈肌的裂孔處。最終，醫生進行急診手術，順利取出卡在歡歡食道的皮卡丘。其父母這下才醒覺孩子不是被食物嗆着，非常自責。

醫生提醒，如遇上異物卡喉，家長不能讓孩子強行吞飯或喝醋，否則會劃傷食道引起其他疾患，而應先在亮光下用湯匙或牙刷柄壓住舌頭前半部分仔細觀察，若找到異物就用鑷子或筷子夾出，不奏效或吞流食後痛感加重、異物感更明顯，便應立即到醫院就診。

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文章授權轉載自《香港01》