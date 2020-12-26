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氣喘婦在婚宴上吸二手煙「失去呼吸」 搶救5天5夜險喪命

香港01 / 姜庚宇
中國江蘇揚州的高女士日前到常州參加親戚的婚宴時，由於有人在密閉的場地內抽煙，她吸入二手煙後竟引發重度哮喘。 示意圖／ingimage
中國江蘇揚州的高女士日前到常州參加親戚的婚宴時，由於有人在密閉的場地內抽煙，她吸入二手煙後竟引發重度哮喘。 示意圖／ingimage

中國江蘇揚州的高女士日前到常州參加親戚的婚宴時，由於有人在密閉的場地內抽煙，她吸入二手煙後竟引發重度哮喘，被送院搶救了5日5夜才轉危為安。

事發在12月12日，高女士參加婚宴期間突然發生哮喘，並很快出現胸悶、喘息加重等症狀。高女士的女兒回憶，當時母親喘得非常厲害，嘴唇發紫、滿頭大汗，且陷入昏迷，自己無論怎麼喊都沒辦法叫醒母親。現場眾人立即將高女士送往附近醫院，醫生見狀後表示，這麼重的哮喘隨時會有生命危險，建議立即轉往上級醫院救治。

被轉往中國常州市中醫醫院的深切治療部病房後，高女士血氧飽和度持續下降至35%，血壓低，心率慢，兩肺呼吸聲幾乎都聽不到。值班醫生立即給予氣管插管、呼吸機通氣，大劑量激素，高女士的病情卻沒有好轉，而且心跳隨時可能停止。重症醫學科主任立即從家中趕到醫院，嘗試使用呼吸機和多種解痙平喘藥來調節病情，然而高女士的氣道痙攣仍然無法緩解，情況異常緊急。

在嚴密的血壓心率監護下，高女士全身肌肉鬆弛，自主呼吸完全消失，呼吸機持續高壓報警。經過5日5夜連續搶救，高女士的氣道痙攣終於緩解，脫離險境的她又沉睡了72小時，才逐漸蘇醒過來，並逐步脫離呼吸機和床邊血液淨化機。

原來，高女士有40餘年哮喘病史，但只看過一次診，後來就只是在家噴藥解決。婚禮現場空氣不流通，二手煙在內的各種混雜氣體，令高女士哮喘病發。這也是她發病最嚴重的一次。

二手煙是哮喘者「致命敵人」

常州市中醫醫院重症醫學科主任馬海鷹表示，支氣管哮喘是常見的慢性呼吸道疾病，近年來其患病率在全球範圍內有逐年增加的趨勢。重症哮喘患者哮喘持續狀態，發作後1小時內死亡率約19%，3小時內死亡率高達33%，嚴重哮喘並發多器官功能障礙者死亡率高達50%以上。

馬海鷹表示，高女士這次的嚴重哮喘，是較為罕見的案例，且死亡率很高。吸入二手煙是哮喘者的「致命敵人」，會導致氣道痙攣，誘導病發和病情加重。煙草中含有的尼古丁、煙鹼等對哮喘患者的危害特別大，可以使血管痙攣、心跳加快、血壓升高，還會誘發血管硬化，促進血小板聚集等。他提醒哮喘病人應儘量遠離二手煙。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

吸煙人群普遍更窮？中國報告：概率高出7成，更導致惡性循環

15歲少年勸阻他人室內吸煙起衝突 雙方均被判罰

文章授權轉載自《香港01》

死亡率 患者 婚禮 支氣管

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