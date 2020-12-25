「1226大抓捕」周年 親友遭連坐罰

去年12月26日，中國公安在全國多地對十多名參與了廈門一場私人聚會的異議人士展開一場大抓捕，許志永丶丁家喜與維權律師常瑋平等三人遭中國當局以「煽動顛覆國家政權罪」逮捕關押，至今仍未正式起訴判刑。他們的家屬跟律師屢屢嘗試會見，也被看守所拒絕。

丁家喜的妻子羅勝春告訴德國之聲，她所委托的律師彭健11月30日到丁家喜被關押的臨沂市會見警察，詢問案件進度，但辦案警官卻說他們再次將案件移交檢察院的程序延後至1月19日。羅勝春說，這已是當地公安機關第三度延後移交丁家喜的案件。

她表示：「丁家喜與許志永都被指定監所居住跟關押快一年了，他們不可能實施新的犯罪，所以我估計他們沒有甚麼理由再延期了，但他們要再找藉口繼續把他們關著，我也沒辦法。我會緊密關注1月19日這個日子，因為這是當地公安是否決定公開審理案件的關鍵節點。」

台灣中研院法學所的助理研究員陳玉潔告訴德國之聲，中國各地的公安常常為了搜集更多與被告相關的證據而刻意延長偵查的期限，導致被告常常在被關押很長一段時間後，仍未被正式起訴。陳玉潔說：「檢察官往往是認為他們沒有足夠的證據來起訴一名被告，所以檢察官會要求公安『補充偵查』，導致整個案件程序被延長。」

丁家喜疑遭酷刑對待

羅勝春告訴德國之聲，丁家喜6月19日被轉到臨沂市看守所至今半年，律師遞交了五次會見申請，但看守所都以「案件涉及國家機密」為由，拒絕讓律師會見丁家喜。在這段期間，她所收到的消息指出，丁家喜疑似長期在看守所受到酷刑對待。

她今年7月在推特上分享消息表示，丁家喜在看守所疑似長時間被剝奪睡眠，被看守所以噪音跟24小時照射日光燈虐待。此外，丁家喜在接受審訊時，傳出被要求坐在一個裝在鐵籠子裡面的鐵椅子上，看守所有時甚至剝奪他用餐的權利。

羅勝春說：「丁家喜跟許志永做的每一件事都與公民社會建設相關，裡面沒有任何國家機密。他們從未想過要去推翻誰或去顛覆誰。中國政府為了把廈門聚會升級成一個『反共組織』，所以他們才需要秘密來做這些事。」

她坦言，中國政府處理的方法給人的感覺是，他們完全操控法律程序，作為家屬或律師，只要公安搬出「秘密」兩個字，他們便無從反抗。她表示：「丁家喜跟許志永移送看守所後，我們沒有任何與他們健康相關的訊息。根據中國的看守所條例，我們可以申請訊息公開，但看守所就會以一句「這不屬於政府訊息」來駁回我們的請求。」

許志永女友被關押數月

丁家喜丶許志永跟常瑋平三人並非唯一受到國保關押或威脅的。許志永的女友李翹楚與曾拍攝許志永紀錄片的導演陳家坪雖未參與去年底的廈門聚會，但他們在事發後，也陸續被國保逮補並以「指定監所居住」的方式關押數月。

李翹楚在6月獲得取保候審後，仍持續被國保監控與騷擾，她也被禁止與外界有過多聯繫。今年11月26日被北京國保約談後，與外界失聯將近一天，直到隔天早上才由父母領回家中。國保後來也強迫李翹楚的父母簽字保證，李翹楚不會再繼續對外發聲，否則她將被送進監獄。

李翹楚在被父母嚴加控管十多天後，才在近期搬回自己的住所。德國之聲本周試圖聯系她時，李翹楚表明自己目前承受的壓力跟風險仍很大，所以不便隨意接受外國媒體的採訪。

國保24小時監控常瑋平父母

另一方面，常瑋平在今年1月被陝西省寶雞市公安以「煽動顛覆國家政權罪」秘密關押10天後，雖獲取保候審，但他卻遲遲無法與家人或律師會面。他10月16日上傳一段影片到個人Youtube頻道，詳述自己在被秘密關押的十天當中遭受到的酷刑。影片發布後的6天，常瑋平再次被寶雞市公安以違反法律為由，以指定監所居住的方式拘留。

常瑋平的父母12月14日到寶雞市公安局高新分局外舉牌抗議，但抗議開始不到五分鐘，兩人便與常瑋平的岳父一同被帶入警局。常瑋平的二姊夫也被警局傳喚，要求將常瑋平的父母帶回家中。數天後，當地國保在常瑋平老家外加裝監視器，並命令在當地擔任校長的二姐夫「在常瑋平家工作」，對常瑋平的父母進行24小時的監控與回報。

羅勝春告訴德國之聲，中國政府擴大打壓異議人士家屬跟親友的做法顯示中國的人權狀況正在持續惡化。她說：「中國政府近期采取的怪招是，當他們要打壓異議人士時，他們會連異議人士的親友一同控制。以常瑋平的案子為例，他的二姐夫被當地政府下令在家監控常瑋平的父母，這顯示中國政府將異議人士親人之間的關係，變成一種特別不講人情的恐嚇跟威脅。」

台灣中研院法學所的助理研究員陳玉潔在接受德國之聲訪問時指出，事實上中國政府對異議人士家人進行「連坐罰」並非新的手法。過去20年中，中國著名維權律師高智晟與陳光誠的家人都曾被中國政府監視與騷擾。然而，近年來中國政府採用「連坐罰」的頻率越來越高，他們打壓的力道也越來越強。

揭露中國日益惡化的人權狀況

過去一年，人在美國的羅勝春用盡工餘時間為丈夫丁家喜發聲維權，除了向美國議員講解丁家喜的情況外，也不斷研究中國政府打壓異議人士的手法。她告訴德國之聲：「過去一年來，我深深了解到中國的人權狀況有多惡劣。在這個過程中，我不斷跟其他異議人士的家屬接觸，了解到大家的痛苦。」

羅勝春說，因為她每天看到中國政府對異議人士施行「指定監所居住」或是進行秘密審判，所以她覺得自己有責任讓世界各國了解到中國日益惡化的人權狀況。「我不僅要為丁家喜與許志永發聲，也要為中國的人權狀況發聲。每當我去到一個地方，我就要把家喜的故事帶到該處。雖然我因人在國外，無法直接在現場替丁家喜發聲，但中國國內異議人士家屬的處境比我還艱難。」

除了羅勝春外，丁家喜目前在美國讀大學的女兒丁吉華近期也開始透過寫作跟媒體採訪為父親維權發聲。她告訴德國之聲，她覺得自己小時候並未意識到中國的人權狀況有多嚴重。但自從父親去年被捕後，她開始了解到事情的真相，也認為自己有更多責任為父親發聲。

丁吉華說：「我跟我媽常常談話過程中，常常會不自覺將主題帶回到我父親的案件近況，或是中國的人權狀況。由於我們知道我爸爸的案件狀況一時半刻也不會有突破性進展，所以我們總覺得必須自發性的去為他發聲，這也讓我們在日常生活中，很難找到時間放松。」

羅勝春說，即便她認為丁家喜案的前景黯淡，但是她知道自己不能就此放棄。「雖然我無法預測家喜的案件會如何發展，但我還是覺得他終將獲釋。雖然我現在沒辦法回中國，但我覺得自己有一天一定能回去。我必須透過抗爭來換取家喜的自由，我也相信自己有生之年能看到家喜自由出入中國。」

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