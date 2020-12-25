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春運將至 北京市：幹部國企帶頭就地過節

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元旦丶春節將至，料中國大量人口回鄉過節，恐擴散疫情。中共中央令全國減少「兩節」期間人員流動和聚集，北京市則倡導民眾「就地過節」，要求機關幹部及國企單位帶頭在京過節。 圖／中新社資料照
元旦丶春節將至，料中國大量人口回鄉過節，恐擴散疫情。中共中央令全國減少「兩節」期間人員流動和聚集，北京市則倡導民眾「就地過節」，要求機關幹部及國企單位帶頭在京過節。 圖／中新社資料照

元旦丶春節將至，料中國大量人口回鄉過節，恐擴散疫情。中共中央令全國減少「兩節」期間人員流動和聚集，北京市則倡導民眾「就地過節」，要求機關幹部及國企單位帶頭在京過節。

2021年元旦中國有三天連假，春運也將從明年1月28日開始，至3月8日結束，共計40天，外界關注中國當局會否限制春運。

據中共中央辦公廳丶國務院辦公廳周四（12月24日）印發的《關於做好2021年元旦春節期間有關工作的通知》，當局要求減少「兩節」人員流動和聚集，嚴防死守，確保不出現規模性輸入和反彈；堅持「人丶物同防」，規範做好直接接觸進口物品人員的個人防護丶日常監測和定期核酸檢測；強化「兩節」期間的醫療檢驗丶院感控制丶疫情處置等。

在常住外來人口高達764.6萬人的首都北京，市委書記蔡奇於周三（23日）主持疫情防控工作會議，倡導「非必要不出京」，要求機關干部和國企人員帶頭在北京過節，鼓勵在京單位推行彈性休假，引導人員錯峰離返京。當局又下令有序組織高校學生丶農民工離返京工作，嚴格進出京旅遊管控。

北京本土病例增兩宗

北京當局又要求，民航丶鐵路丶道路客運和公交丶地鐵等公共交通合理控制客座率，嚴格審批文藝演出丶體育比賽丶展覽展銷等活動，減少各類迎春活動。

而為防止境外輸入病例，當局下令嚴格落實14+7隔離措施，集中醫學觀察滿14天後，對航班或物品檢測發現陽性的同航班入境人員，實施7天居家或集中醫學觀察措施；無病例航班入境人員，實行7天社區健康監測。

北京在12月18日新增兩宗境外輸入確診病例，24日公布新增兩例本土無症狀感染者，患者分別是由天津抵京丶在西城區一家餐廳從事冷凍食品工作的16歲男子，以及在海淀區奧北科技園上班的34歲男子。

北京市上一次大規模爆發疫情是在6丶7月，當時有300多名市民染疫。

李澄欣/楊威廉（綜合報導）

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新冠肺炎 北京 春運 春節

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