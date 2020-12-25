福州至平潭鐵路明通車 平潭海峽公鐵大橋同步啟用

中國國家鐵路集團有限公司表示，福州至平潭鐵路（又稱：「福平鐵路」）將於明日開通營運。這是中國大陸首座公鐵兩用跨海大橋，平潭海峽公鐵大橋也將同步投入使用，福州至平潭間最快35分鐘可達。

據陸媒澎湃新聞報導，福平鐵路自福州站引出，向東南經福州市長樂區，以橋樑跨越海壇海峽至平潭島，線路全長88公里，為國鐵I級雙線客貨共線鐵路。全線共設福州、福州南、長樂、長樂東、長樂南、平潭6座客運車站。

而平潭海峽公鐵大橋為福平鐵路重點控制性工程，是中國大陸首座公鐵兩用跨海大橋。該橋起自福州市長樂區松下鎮，經人嶼島、長嶼島、小練島、大練島，在蘇澳鎮連接平潭島，全長16.34公里，其中跨海段超過11公里。

報導稱，大橋上層為雙向六車道高速公路，設計時速100公里，已於2020年10月1日通車試運營；下層為雙線鐵路，設計時速200公里，將與福平鐵路同步開通運營。

大陸鐵路部門已於今日12時10分開始發售福平鐵路動車組列車車票。