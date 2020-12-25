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個資外洩 中國確診患者遭網路霸凌騷擾

中央社 / 台北25日電
圖為瀋陽一處小區因有確診者，24日被劃定為中風險地區進行人員進出管制。中新社
圖為瀋陽一處小區因有確診者，24日被劃定為中風險地區進行人員進出管制。中新社

中國再傳2019冠狀病毒疾病確診者因個資外洩而遭霸凌騷擾事件。陸媒報導，瀋陽一名尹姓市民日前被通報確診後，個資旋即在網上被公開，她因此接到逾百通惡意電話。當地警方已介入調查。

綜合陸媒澎湃新聞、北京青年報報導，遼寧省前天（23日）通報7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，不久之後，其中一名確診的尹姓女子，本人的姓名、身份證號、手機號碼與住家地址等，均在網路上被曝光。

報導指出，尹姓女子的親屬昨天在網路上發文稱，尹女和密切接觸的家人依官方指示，接受治療與隔離，但尹姓女子的資料外流後，至今已經接到上百通的陌生電話，大多是批評、「問責」、辱罵，也不乏有人蓄意惡作劇，「嚴重影響了她和家人的正常生活，精神處於完全崩潰狀態」。

這名親屬並在文中提到，這些個人資訊是為了配合瀋陽市政府防疫需求，因此主動向官方相關部門報備的，不但是公民的義務，也是為控制疫情在盡自己的責任和力量，「但讓我失望的是，我們提供的個人資訊就這樣完完整整地暴露於天下。我們是病毒的受害者，沒想到又遭到了網路人肉（搜索）這樣的二次傷害」。

報導指，這起事件引起官方重視，瀋陽市公安局相關人員受訪時指出，已經就患者個人資訊外洩一事展開調查。

不過截至目前為止，微博等網路社群中仍可搜尋到尹姓女子的個人照片、證件、手機號碼等資訊，攻擊言論也未停歇。

確診者的個資遭到洩漏並遭網路霸凌，在中國並非首次。

本月初，四川成都的20歲趙姓女子被通報確診後不久，網上隨即出現一份官方文件，其中披露趙女姓名、居住地、手機號碼等個資以及她近期詳細活動軌跡與出入地點，導致她遭到網路霸凌與騷擾。

她在隔離治療時藉由網路發聲，稱自己也是受害者，確診後積極配合調查，不理解為何會成為攻擊對象。官方當時曾強調要堅決制止網路暴力。

網路霸凌 個資 患者

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