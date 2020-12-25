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阿里巴巴曾聘「勇士」24小時試住直播 蘇州凶宅溢價近350萬成功售出

香港01 / 孫聖然／報導
阿里巴巴的凶宅「試住主播」招聘信息在網上流傳。（微博）
阿里巴巴的凶宅「試住主播」招聘信息在網上流傳。（微博）

12月初，中國大陸網上流傳一則招聘信息，內容顯示阿里巴巴司法拍賣網站上有一間位於江蘇蘇州市的精裝修凶宅，招聘一名主播試住24個小時，每分鐘酬勞人民幣1元（約新台幣4元）。一名「勇士」此後中選，在房中居住24小時並進行了直播

近日，這間凶宅以超出市場估價80萬人民幣（約新台幣350萬元）的價格成交。

據陸媒報導，位於蘇州市姑蘇區虎殿路的凶宅2018年曾發生命案，一直難以賣出。直至阿里巴巴「試住主播」的招聘消息流傳後，才為凶宅解困。招聘信息顯示，「緊急招募一名『凶宅試住主播』」，應聘者要「膽大心細，相信科學」，需要在凶宅內試住24小時，通過直播展示房屋房型及居住體驗。應聘者需要符合「堅定的無神論者，相信科學，不怕在深夜聽鬼故事」等要求。

招聘信息流傳後，就吸引了不少人應徵，最後選出一人前往居住24小時並開啟直播，直播過程中主播使用各種方式吸引觀眾，令直播間人氣大增。

直播結束後，共有24人報名競標該凶宅，出價83次、延時36次，最終以283.68萬元（約新台幣1230萬元）成交。據阿里拍賣交易流程顯示，該間房產建築總面積達143.23平方米（約1500呎），起拍價為144萬元（約新台幣620萬元），市場評估價約205萬元（約新台幣883萬元）。

凶宅成功售出之後，內地房地產專家58安居客房產研究院院長張波表示，直播平台不是交易平台，只是為了博取關注量，有些試住內容不但沒有如實闡述基本條件，還有刻意誇大的成。並感歎阿里巴巴是營銷高手，僅以「1分鐘1元」的成本即1440元，便將無人問津的房子成功溢價售出。

事件的發生還引起網民的廣泛議論：「都是凶宅了，還講什麼科學」、「世上沒有比窮更可怕的」、「別說凶宅，鬼屋我都敢住一年，關鍵是阿里敢不敢給錢」、「一秒鐘一塊錢我都不去」、「這房子必會轉賣，買家炒作想撈一把而已」。

延伸閱讀：

蘇州1500呎豪裝凶宅將拍賣　阿里巴巴招主播直播試住每分鐘1元

東大學生大島學搞凶宅網發達　靠4招分辨凶宅趨

文章授權轉載自《香港01》

凶宅 直播 法拍

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