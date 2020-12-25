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四川農民夫妻超生7孩 10年後被徵收「社會撫養費」300萬

香港01 / 林芷瑩／報導
中國長期實行一孩政策，「全面二孩政策」自2016年1月1日起正式施行以來，政策落地能否達到預期是各界關注的焦點。圖為中國一家醫院正在照顧新生嬰兒。法新社
中國長期實行一孩政策，「全面二孩政策」自2016年1月1日起正式施行以來，政策落地能否達到預期是各界關注的焦點。圖為中國一家醫院正在照顧新生嬰兒。法新社

中國大陸自1979年實施一孩政策，直至2016年才停止實行。四川資陽市安岳縣拱橋鄉農民劉某華，從1990年代起與妻子相繼誕下7個孩子，直至去年3月，他才收到當地衛健局作出的《社會撫養費徵收決定書》，要求向他收取「超生」罰款逾人民幣71萬元（約新台幣306萬）。

安岳縣拱橋鄉計生辦負責人周三（23日）表示，案件已拖延數年，三任計生辦主任和一位分管領導曾因此受過處分，雖然巨額罰款對劉某華確實有困難，但他涉嫌違法，計生辦不能不處理。

劉某華與妻子常年在家務農，經濟狀況較差，加上不斷生育孩子帶來的生活重壓，一直無力繳納社會撫養費。他近幾年外出開挖掘機，家中經濟條件才稍微緩和。由於「重男輕女」的觀念，直至劉某華妻子第7胎誕下男嬰，他們才停止生育。

拱橋鄉計生辦負責人透露，徵收社會撫養費需遵守嚴格程序，此前計生辦人員曾對劉某華做過調查，但對方一直不願意配合，加上他「超生」的材料因水淹被損壞，因此遲遲沒有向他徵收社會撫養費。

前年11月，安岳縣拱橋鄉人民政府受原安岳縣衛健局委託，對劉某華和其妻違法生育行為立案調查，發現兩人於2009年4月21日生育第7個孩子，縣衛健局遂對其違法生育行為徵收社會撫養費。

負責人續稱，自己曾多次到過劉某華家中，對方最大的孩子已經成家，最年幼的正就讀小學。去年3月21日，經劉某華申請，安岳縣衛健局同意其分期繳納，惟第一次繳納期限屆滿後，他未再按期繳納；縣衛健局於是在今年3月作出《社會撫養費催繳通知書》，通知劉某華需於4月30日前全額繳納社會撫養費及滯納金，不過他逾期未提出申辯，也未主動繳納罰款。

安岳縣衛健局於是向縣人民法院申請對劉某華及其妻子強制執行。法院今年9月1日裁定，劉某華和妻子的違法生育行為發生於2009年，施行徵收社會撫養費的依據應為2004年修訂的《四川省人口和計劃生育條例》，縣衛健局卻依據2014年修訂的《生育條例》。由於縣衛健局作出的《徵收社會撫養費決定書》屬於適用法律、法規明顯錯誤，不符合法律規定的強制執行條件，因此判定不准予執行。

負責人透露，安岳縣衛健局已經向上級主管部門請示，正考慮重新對劉某華及其妻子作出一份《社會撫養費徵收決定書》。

長期關注社會撫養費問題的律師吳有水分析，安岳縣人民法院作出不准予執行的裁定理由正確，但據全國人大常委會法工委對社會撫養費徵收時效的解釋，徵收社會撫養費不適用《行政處罰法》規定的「違法行為在2年內未被發現的，不再給予行政處罰」，只要縣衛健局依據最新修改的計生條例，重新作出社會撫養費徵收決定，法院很可能准予強制執行。

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文章授權轉載自《香港01》

生育 全面二孩 嬰兒

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