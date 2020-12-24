北京新增2例無症狀感染者 當局展開流行病學調查

北京新增2例無症狀感染者，當局在今日公布患者的活動軌跡，其中一例是一名34歲住在順義區空港蓮竹花園小區，該患者正在浙江省寧波市出差；另一名是住在西城區金融街街道從事冷鏈工作的16歲男子，目前也正展開流行病學調查。

據陸媒新京報報導，北京今日召開第190場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。北京市政府新聞發言人徐和建表示，12月23日0時至24日16時，北京市新增報告2例無症狀感染者。

34歲的付姓男子，住在順義區空港蓮竹花園社區，他是海澱區奧北科技園一公司員工。22日因參加研究生入學考試在順義區進行核酸檢測，當日又前往浙江省寧波市出差。

23日核酸檢測報告為陽性，順義區疾控中心即與其取得聯繫，北京市疾控中心同步將相關資訊轉至浙江省疾控中心。寧波市與北京市都展開了流行病學調查。

目前，初步判定密切接觸者280人，密切接觸者的密切接觸者391人。順義區、海澱區分別對其居住社區居民1970人和工作單位所在園區3755人進行核酸檢測，結果均為陰性。該名患者也成做過北京地鐵。

另一名確診的葉姓16歲男子，他是6日自天津來京，現住西城區金融街街道敬勝胡同公司宿舍。該名患者是22日西城區對冷鏈從業人員開展例行新冠核酸檢測後，測得到的病情。

目前，正在開展流行病學調查，初步判定密切接觸者224人，已對其工作和居住等場所進行消毒，並落實相關管控措施。