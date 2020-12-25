李旌佐享受樂團、教學完美職場

1987年出生的李旌佐，從高雄師範大學畢業後，赴海外深造；2017年來到北京，成為中央音樂學院交響樂團的大號副首席，同時在學校任教。

李旌佐說，在中央音樂學院，既能在樂團演奏，又能上講台教書，是再完美不過的工作。自己每天上班，擦肩而過的都是相關領域的大師級人物，他很享受這樣的氛圍。在北京，他參與了一些大規模主題演出。他說：「感覺真的很特別，很震撼。我以前從來沒有這種經歷。」

身為成熟的演奏者，李旌佐的專業履歷可謂精彩；而登上講台後，學生的點滴進步，比自己個人的成就更令他開心。「教學非常有成就感，甚至勝過演奏。」他覺得，自己的音樂夢、講台夢已經實現，幫助學生更好地成長，是他繼續努力的方向，「一旦接了一位學生，就要負責一輩子。」這是他為人師的責任心。

在北京，李旌佐認識了率性灑脫的吉林姑娘宋一頻，儘管二人來自一南一北，但卻格外合拍。夫妻倆和其他情侶一樣，一起品嘗美食，流連藝術展館。妻子愛唱歌，李旌佐有時還會逐字逐句教她唱喜歡的閩南語歌曲。「旌佐的台灣印記也就體現在口音和口味上了」，宋一頻笑言，第一次見面，先生就給了她善良、溫柔、細心的感覺，這也是宋一頻父母滿意這位高雄女婿的地方。

近年來大陸一系列惠及台胞措施不斷出台，使李旌佐這樣的台胞在大陸安居樂業，扎下根來。李旌佐說，來北京之前，自己像張白紙，面對新的地方，一切未有定論；如今，親身生活其間後，他已經建成了自己的另一個家。