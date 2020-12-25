上海蔦屋書店開張 預約進場

繼杭州分店後，上海的蔦屋書店24日上午對外營業，採預約制進場，二樓西側的建築類圖，擺出兩套日本建築師安藤忠雄套裝書，包括安藤忠雄的設計模型、手稿等，分別定價人民幣34萬元、24.5萬元。

與10月在浙江杭州開業的第一家門店「杭州天目里店」不同，上海蔦屋書店入駐擁有96年歷史的保護建築「哥倫比亞鄉村俱樂部」。

相較杭州店的年輕、現代風格，上海店受限於老建築，書店內並沒有蔦屋特色的超高落地書架，而是保留原建築的壁爐、科林斯柱等特色。

上海蔦屋書店擺出兩套安藤忠雄套裝書，其中一套定價人民幣34萬元。圖／上海蔦屋書店微信公眾號

鑑於大陸消費者傾向於在電商平台購買折扣更多的圖書，蔦屋書店在大陸可能會面臨比在日本更加激烈的競爭。

第一財經日報報導，蔦屋書店在大陸延續了綜合商業體開發的T-site模式，不僅是杭州店所在的天目里項目，既有藝術空間，也有辦公大樓、店鋪等商業空間，上海店落地的上生·新所也是一個複合文化空間項目。