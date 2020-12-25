網絡招聘「規定」 禁洩漏求職者資訊

大陸人力資源和社會保障部日前推出「網絡招聘服務管理規定」，自2021年3月1日起施行。「規定」是中國大陸網絡招聘服務領域第一部部門規章，明確從事網絡招聘服務的人力資源服務機構不得洩漏、竄改、毀損或者非法出售、非法向他人提供其收集的個人信息和用人單位經營狀況等信息。

中新社報導，目前，網絡招聘已成為中國大陸勞動者求職和用人單位招聘的主渠道，但同時也出現一些問題。如未經許可擅自從事網絡招聘服務、對用人單位資質和招聘信息真實性與合法性審核把關不嚴、非法使用個人信息、違規收費、監管方式不足等，亟須規範管理。

在此基礎上，「規定」針對招聘信息的真實性、合法性和安全性，明確招聘信息審核、網絡安全、信息保護、收費管理等規範。包括：經營性人力資源服務機構從事網絡招聘服務，應當依法取得人力資源服務許可證，涉及經營電信業務的還應當取得電信業務經營許可證，並持續公示營業執照、人力資源服務許可證等信息。

規範網絡招聘信息審查、信息保護、收費管理等服務事項，明確從事網絡招聘服務的人力資源服務機構應當建立完備的網絡招聘信息管理制度，依法對用人單位提供材料的真實性、合法性進行審查，不得洩漏、竄改、毀損或者非法出售、非法向他人提供其收集的個人信息和用人單位經營狀況等信息，人力資源服務機構不得向勞動者收押金，應明示其服務項目、收費標準等事項。

「規定」還明確監督檢查、誠信建設、年度報告、信息共享等管理措施。