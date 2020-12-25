成渝高鐵公交化 雙城62分鐘直達

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
12月24日，G8607次列車即將從成都發車前往重慶。經技術改造，成渝兩地實現高鐵公交化運營1小時直達，同時試點「靜音車廂」。（中新社）
12月24日，G8607次列車即將從成都發車前往重慶。經技術改造，成渝兩地實現高鐵公交化運營1小時直達，同時試點「靜音車廂」。（中新社）

24日9時15分，CR400AF復興號動車組從重慶沙坪壩站出發，駛向成都東站。與此同時，同樣型號的動車組也從成都東站對向駛出。這兩趟運行時間為62分鐘的列車開行，標誌著中國大陸西部兩座特大城市重慶和成都之間實現高鐵公交化運營。

中新社報導，成渝高鐵是中國大陸「八縱八橫」高鐵主通道沿江通道的重要組成部分，是成渝地區雙城經濟圈城際鐵路網的主骨架，線路全長299.8公里。自從2015年12月通車以來，成渝高鐵客流呈現快速增長趨勢。2019年，成渝高鐵發送旅客3185萬人次，較2016年增加1507萬人次，增長89.8%。

目前成渝高鐵安排開行動車87.5對，兩地間平均每20分鐘就有一趟車次開行。除兩頭樞紐外，提速後的成渝高鐵中間線路將按最高時速350公里運營。

中國國家鐵路集團有限公司相關部門負責人說，成渝高鐵自2020年6月以來，在原有基礎上，對基礎設施設備、維修技術、防災技術、檢測技術、電子客票技術等進行創新提升，現在，時速由300公里提升到350公里。

2015年成渝高鐵的開通，首次將重慶、成都之間的時空距離壓縮到一個半小時。2020年初，中央財經委員會第六次會議提出推動成渝地區雙城經濟圈建設。其中，加強交通基礎設施建設是重要任務之一。

「在成渝高鐵達標提速提質的同時，我們正加快推進成渝中線高鐵規劃建設。」中國國家鐵路集團有限公司相關部門負責人表示，隨著成渝高鐵「產品公交化、購票公交化、乘車公交化、服務公交化」的實現，成渝兩地旅客出行將更加便捷。

高鐵

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