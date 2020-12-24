春節將至 北京宣導：幹部與國企人員帶頭在北京過節

大陸2021年春運將於1月28日開始，維持40天至3月8日。不過，北京當局在昨日召開會議，要求在北京的機關幹部與國有企事業單位工作人員，應帶頭在北京過節，減少疫情期間人員流動與聚集。

據陸媒新京報報導，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組昨舉行會議，北京市委書記蔡奇主持會議。

會議表示，境外疫情仍在肆虐蔓延。隨著元旦、春節臨近，將出現人員流動、聚集高峰，疫情防控將面臨重大考驗。要重視做好「兩節」期間疫情防控工作，堅持適度從嚴從緊，堅持「減少人員流動、減少旅途風險、減少人員聚集、加強人員防護」。

會議提出，在北京的機關幹部和國有企事業單位工作人員帶頭在北京過節。鼓勵在北京單位推行彈性休假，引導錯峰離返北京。宣導市民在北京過節。有序安排大專院校學生、農民工離返京工作。嚴格進出京旅遊管控。

在行與樂方面，會議要求，民航、鐵路、道路客運和公交、地鐵等公共交通合理控制客座率。嚴格審批文藝演出、體育比賽、展覽展銷等活動，壓減各類迎春活動，落實防疫和應急處置措施。

至於從境外到北京的人員，會議指出，嚴格落實「14+7」措施，集中醫學觀察滿14天候，對航班或物品檢測發現陽性的同航班入境人員，繼續實施7天居家或集中醫學觀察措施。無病例航班入境人員，繼續實行7天社區健康監測，宣導無必要不外出。