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湖南垃圾場爆炸釀1死3傷 附近商家玻璃被震碎

香港01 / 孫聖然
事故現場一片狼藉。(網路上影片截圖)
事故現場一片狼藉。(網路上影片截圖)

湖南邵陽市有垃圾站中轉站周一（21日）發生爆炸事故造成至少1人死亡、3人受傷，其中最小的傷者僅8個月大。目前，3名傷者情況穩定，均無生命危險。

經過當局初步調查，事故原因為死者在該垃圾中轉站內收集、壓縮廢棄的一種「輪胎裝甲」瓶所致。周一（21日）中午，邵陽市北塔區江北大市場42棟垃圾中轉站發生爆炸，有人員被困。

網傳現場視頻片段顯示，現場一片狼藉，多間商舖受到波及、玻璃被震碎。當局獲報後，派出1輛消防車及7名消防人員趕赴現場進行救援。經初步調查，事故原因為死者在該垃圾中轉站內收集、壓縮廢棄的一種「輪胎裝甲」瓶引發爆炸。

據了解，「輪胎裝甲」瓶與礦泉水瓶大小相若，車輛行駛中輪胎遇刺後，可以瞬間在穿刺物四周或孔洞處聚合形成具有一定塑性、一定彈性和強度的高分子聚合物，從而將漏洞牢牢堵塞，並能長期經受得住超重負載輪胎和地面的衝擊，使輪胎裡的氣體不洩露。

目前，當局正就事件開展善後處置工作。

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文章授權轉載自《香港01》

事故 爆炸

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