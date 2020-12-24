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「之江杯」人機對抗 無人得手

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

首屆「之江杯」工業互聯網內生安全防禦國際菁英挑戰賽22日落幕。經54小時線上酣戰，來自美、德、俄羅斯、中國等國家的40支「白帽黑客」戰隊，對之江實驗室開發的系列化擬態構造工業互聯網核心設備發起95萬次高強度攻擊，無一人一隊成功得手，驗證了內生安全理論與方法在工控網路領域的普適性和有效性。　

據中新社報導，本次比賽在中國工程院和浙江省人民政府的支持下，由之江實驗室聯合中國信通院、浙江省經信廳、浙江省科技廳等多部門共同舉辦，為期三天。

該大賽在工業互聯網安全領域首次引入白盒方式的人機對抗模式，邀請國內外頂尖白帽黑客作為攻擊方，按照黑盒與白盒並行、外部突破與內部注入同步的規則，進行人機對抗博弈。　　

此次挑戰賽過程中，三款全球主流商用工控系統被多支國內外戰隊輪番攻破，表明當前工業互聯網領域安全形勢的嚴峻性。而擬態工控系統即使在白盒讓步階段，仍可發現所有攻擊並能實現有效防禦，充分展示了擬態構造設備具有傳統工控設備所無法比擬的安全性。　

俄羅斯 菁英

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