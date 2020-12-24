英駐陸大使首訪福建 推教育合作

新任英國駐大陸大使吳若蘭21日至22日首次訪問福建省福州和廈門兩市，深化英國與福建的交流與合作。

據中新社報導，英國與福建歷史淵源深厚，早在1983年，中英兩國的廈門、卡迪夫就最早建立友好城市關係。吳若蘭此行重點展示了英國與福建各企業及學校在中英教育合作及文化交流的廣泛互動。

中英教育合作是吳若蘭福建之行重點之一。吳若蘭在會見福建省副省長郭寧寧時，談到提升英國與福建在綠色產業，如電動福建行動計劃及教育領域的合作。

在福州，吳若蘭見證了福建農林大學與英國切斯特大學成立聯合實驗室，祝賀兩校共同申報的人才聯合培養項目獲得中國國家留學基金委的專項資助；在廈門，吳若蘭與廈門大學的牛頓基金學者進行交流，瞭解中英科研合作如何解決全球挑戰。

廈門大學與英國的卡迪夫大學、南安普敦大學及紐卡斯爾大學均有開展學生交流、聯合培養和科研合作，還和英國創意藝術大學於2019年成立了合作辦學機構——創新創意學院。

福建師範大學與英國哈德斯菲爾德大學積極申報共建中英合作辦學機構，鞏固兩校現有合作、提升項目辦學能力、創新人才培養模式。

22日，在參觀廈門第一所K12英式雙語學校——廈門華銳萊普頓學校時，吳若蘭表示，福建充滿活力，具有巨大的潛力和發展規劃，可在教育及其他領域進行更多的國際交流與合作。

教育現代化已被強調為中國發展的主要目標之一。吳若蘭稱，「這是一個巨大的機會，我希望英國成為中國在教育方面的主要國際合作夥伴，以支持中國到2035年實現教育現代化的目標。」

吳若蘭還在廈門出席了COP26（第26屆聯合國氣候變化大會）主題紀錄片《大衛．愛登堡：地球上的一段生命旅程》在中國的首次放映活動。