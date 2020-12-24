雲南省台辦 修路+養豬 助雅邑村脫貧

中國大陸預計今年底，所有貧困人口全數脫貧；各地方負責涉台事務的台辦系統，協助扶貧脫貧，也是工作之一。雲南普洱市墨江哈尼族自治縣雅邑鎮雅邑村，距離縣城48公里，是貧困村。2015年8月，雲南省台辦定點扶貧雅邑村；2016年，雅邑村順利退出貧困村系列；2020年，全村貧困人口全部實現脫貧。

墨江縣是大陸唯一的哈尼族自治縣，貧困面廣，貧困程度深，雅邑村是全縣144個貧困村之一；山高、坡陡、路險，是典型的高山哈尼村寨，長期處於貧困「窪地」，脫貧難度大。要致富、先修路，交通設施滯後，是制約雅邑村經濟發展的一大瓶頸。2019年以前，全村大部分道路為土路、山路，「晴天一身灰、雨天一身泥」，出行極為不便。2019年，雲南省台辦協調專項資金，修建了一條9.1公里的水泥路，把周邊6個村、1600多戶、7000餘人與外面世界更加緊密地聯繫在一起，大大方便了當地群眾的生產生活。

針對雅邑村產業現狀，雲南省台辦幫助該村進一步做優做強生豬、茶葉等產業。2018年，支援當地生豬養殖大戶建設半自動化生豬養殖場，養殖場與1144戶生豬養殖戶建立了連結機制，在豬仔、飼料、技術、銷售等方面，為養殖戶提供全方位、支援，每年為全村增加15萬元人民幣收入。此外，雲南省台辦協調建設茶葉初製所，初製所從茶葉種植、加工技術指導培訓，以及鮮葉收購等方面，給予周邊茶農大力扶持，與215戶茶農形成長期穩定的合作關係，有力推進茶葉產業提質增效，成為雅邑村主導產業之一，村民增收的主要來源。

雲南省委台辦人員鼓勵貧困戶大膽走出墨江，外出務工就業，實現「一人就業、全家脫貧」。他們無償提供豬仔、種苗、雞苗，支援貧困戶發展種養殖項目，變「輸血式」扶貧為「造血式」扶貧；引導村民養成良好的衛生習慣，發動親朋好友購買雅邑村特色農副產品，解決農產品難賣問題；推動當地優質農產品，從「線下」走向「線上」。