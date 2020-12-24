蕭琬融赴成都學書畫 尋碑問帖
今年31歲，來自台灣高雄的蕭琬融，曾是口譯員；如今，她是四川成都小有名氣的書畫家。從兒時就開始習字的蕭琬融，在台灣跟隨多位書法老師學習，基本功扎實。現在的她，尤擅院體派重彩工筆花鳥，對弘體書法研習頗深。說起她與四川的緣分，要回到2010年。2010年，四川書法家謝季筠在高雄參加文化交流活動。展覽書畫作品期間，一位正在看展的女士，給謝季筠看了自己女兒的書法作品；這一來一往，蕭琬融便成為謝季筠在台灣唯一的弟子，因此與四川結下了緣分。
多年後，謝季筠收到蕭琬融來自台灣的訊息「老師我要來成都」。謝季筠說：「我本以為她只是隨口一說，沒想到真的來了。」2016年2月，蕭琬融放棄台灣同聲傳譯的工作，隻身來到成都。四川方言，婉轉有趣；武侯祠內的唐碑《三絕碑》、詩聖杜甫故居……，這些都讓她深深著迷，她決定留在成都，專職做書畫。
「來成都之前，我想的是，要多看看大陸的碑刻、遺跡、博物館、美術館。」剛來成都那兩年，蕭琬融到大陸多地尋碑問帖，尤其是西安碑林、山東泰山。令她印象最深的，是探訪山東徂徠山映佛岩。「沿著沒路的荒山往上爬，皮膚被樹枝劃破也顧不上。」看到山頂岩石上的北齊摩崖刻經那一刻，蕭琬融回憶，「覺得一切都很值得，爬這麼遠的山路很值得，從台灣來大陸很值得。」
到成都後，蕭琬融最初將工作室布置在浣花溪畔，緊鄰杜甫草堂。平日裡，她喜歡靜心抄經，對弘體書法研習頗深，也擅重彩工筆花鳥。在成都書畫朋友的指點下，她開始向大陸各地展覽投稿，漸漸地闖出了名堂。
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