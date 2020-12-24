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浙江台州／東海明珠 大陳島

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
大陳島是浙江第三大漁場，也是大陳黃魚生態養殖基地。圖為夕照海上牧場。 圖／本報浙江台州傳真
大陳島是浙江第三大漁場，也是大陳黃魚生態養殖基地。圖為夕照海上牧場。 圖／本報浙江台州傳真

「東海明珠」大陳島，一個富有傳奇色彩的著名島嶼，地處台州灣東南，台州列島中南部，隸屬浙江省台州市椒江區大陳鎮，是台州列島106個島礁中的主島，由上、下大陳和一江山等29個島嶼和83個海礁組成。島上森林覆蓋面積近六成，為海上森林公園和海釣基地。氣候宜人，景觀奇絕，海產豐盈，是集觀光、休閒、娛樂、垂釣的絕佳旅遊盛地。

大陳島古稱東鎮山或洞正山，歷史上正式以「大陳山」為名的，最早見「鄭和航海圖」記載。民間流傳的故事說，有一陳姓漁夫，因忍受不住酷吏欺壓，魚肉鄉民，便帶領一批漁民移居至島上，從此過上安樂生活。百姓為紀念陳姓漁夫，便把這島取名為大陳島。

下大陳，驚濤拍岸。胡榮偉／攝影 圖／本報浙江台州傳真
下大陳，驚濤拍岸。胡榮偉／攝影 圖／本報浙江台州傳真

大陳島山海—體，由於億萬年的地質構造變化和海流潮汐衝擊，環島的岩層、礁石自然天成，以奇礁兀立、高山闊海的海島自然風光著稱。兩個主島上大陳、下大陳，位於北邊的名「上大陳」，又叫「上台」，曾被稱為「紅美山」。上大陳南邊下大陳，又叫「下台」，因島上有最高的山叫鳳尾山，所以，下大陳又叫「鳳尾山」。

有趣的是，大陳島、礁的命名，有以顏色形狀來命名。例如：上大陳的東北方和西北方，離開主島各有一個小島，分別叫做「青嶼」、「黃嶼」，均以顏色命名。上大陳東部海岸線的高梨頭、貓頭礁等，高梨頭因為形狀像梨頭，貓頭礁像貓，逼真生動。

此外，大陳島上的地名，常因地形特點再結合地理位置而命名。如岬突出海中，往往稱「頭」或「嘴」；撩岩頭、丁鉤頭、烏沙頭、外嘴、中嘴、大沙頭、雞籠頭、小岩頭等。還有用台州土話來命名，比如半天飛東邊有兩塊礁石，相對而立，如同在吵架，因此被取名為「相磨礁」。相磨，意思就是吵架。

大陳島的地名，有的充滿了故事與傳說。下大陳的「土地堂」，是清光緒年間起的名。據說，有打魚人在海上發現一具石製香爐，載浮載沉，將它打撈上岸，扛到這裡再也無法扛動，於是決定就地建廟，將石香爐奉於堂中。此廟堂名「土地堂」，所以這個地方也就叫「土地堂」了。

16世紀中葉，大陳島為海上抗倭戰場之一。明嘉靖卅四年，明軍水師於大陳洋追剿倭寇，並擒獲通倭大盜。今大陳島風門嶺有煙墩遺址，即為當時留守明軍所築。清乾隆年間，居民漸聚，浙江道特在島上分設汛官，統領軍、漁政務，此為大陳設治之始。至清末民初，大陳居民已達萬人規模，形成台州灣最繁榮的海上集鎮。每年冬汛，來自閩、浙、滬、蘇沿海的5000餘艘漁船，雲集大陳漁場捕撈帶魚，漁民上島出售魚貨，補給物資，入夜漁火萬千，將寂靜海面點綴的繁星點點，盛況有如海上鬧市。

「幾家漁戶傍山涯，網罟高懸石徑斜，落日蒼波金萬點，歸帆陣陣繞飛鴉。」便是形容昔日大陳千帆歸晚榮景。而今日的大陳島，以優美的海港自然風光、象形肖物的海蝕景觀、豐富多樣的森林美景，傳奇的歷史遺跡和天然海濱浴場、沙灘，串起原生態、充滿自然的奇幻之旅。

下嶼燈塔，景色壯麗。 圖／本報浙江台州傳真
下嶼燈塔，景色壯麗。 圖／本報浙江台州傳真

大陳島碼頭，一片寧靜。 圖／本報浙江台州傳真
大陳島碼頭，一片寧靜。 圖／本報浙江台州傳真

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