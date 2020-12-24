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浙江台州／到網紅打卡地 拍風情漁村、參拜天后宮

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
大陳島天后宮，供奉媽祖。 圖／本報浙江台州傳真
大陳島天后宮，供奉媽祖。 圖／本報浙江台州傳真

浪通門位於下大陳東北角，以海流湍急，海浪洶湧而得名，屬大陳島強風浪區。海蝕地貌奇特，基岩紋理交錯，發育成一條條縱向小海蝕槽；部分岩面嶙峋凸起，又似微雕石筍。對岸是屏風山，本島山體與屏風山構成喇叭型態勢，中間有水道相隔。1975年修建防波堤，將屏風山與本島相連接，立於防波堤上，東側長浪滾滾，北側屏風山突兀，猶如一幅大筆揮就的山海圖。經國際水文研究會認定，「浪通門巨浪」為世界之最。

下大陳島西北面的梅花灣村，由原本的衛星小村和大沙頭村合併而成，因周邊港灣形似梅花而得名。遊客登島，首先看到的就是這片港灣，故有大陳島的「視窗」之稱。

如今，梅花灣村從老舊傳統海島漁村，華麗轉身成為遊客打卡熱門景點。昔日漁民壘石為居，經過修繕的石頭屋，為石厝民居注入新生命，形成極具海島魅力的亮點。白天，一批批遊客從梅花灣村登島，到各個景點遊玩，欣賞奇岩異水；晚上，遊客們回到村裡，大啖美味海鮮、逛鬧市，盡興回到民宿。

天后宮位於五虎山，與梅花灣村距離不遠，許多遊客住宿梅花灣村，會到天后宮祈求平安。天后宮供奉媽祖，歷經千年；每年兩岸鄉情文化節祈福儀式，在此舉行。

大陳島的美味海鮮不容錯過，著名的有大陳黃魚、石斑魚等。大陳黃魚生態養殖基地，位於大陳島西面雞籠頭風景區。基地採用高科技的合金銅網養殖技術，銅網圍海養殖方法，具有抗風浪、抗流、水體交換優良、不變形、不易滋生海洋生物等特點。銅網圍海的面積可達數千至上萬平方米，能給養殖魚類提供足夠大的活動空間，創造天然生態環境。

梅花灣村從傳統漁村，華麗轉身成為遊客打卡熱點。 圖／本報浙江台州傳真
梅花灣村從傳統漁村，華麗轉身成為遊客打卡熱點。 圖／本報浙江台州傳真

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浪通門位於下大陳東北角，以海流湍急，海浪洶湧而得名，屬大陳島強風浪區。海蝕地貌奇特，基岩紋理交錯，發育成一條條縱向小海蝕槽；部分岩面嶙峋凸起，又似微雕石筍。對岸是屏風山，本島山體與屏風山構成喇叭型態勢，中間有水道相隔。1975年修建防波堤，將屏風山與本島相連接，立於防波堤上，東側長浪滾滾，北側屏風山突兀，猶如一幅大筆揮就的山海圖。經國際水文研究會認定，「浪通門巨浪」為世界之最。

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