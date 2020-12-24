浙江台州／甲午岩雄奇見長 飛虎崖巍然陡峭

大陳島山海一體，水天一色，兼有山青、林茂、海藍、岩雄、灘平、洞幽之美。甲午岩位於大陳島東側近岸處，主體由兩塊各高約15米、寬11米的岩礁構成，最高點海拔35米，因其形與木帆船上加固桅杆的基座「夾杵」相似，諧音「甲午」，故得名。巍然挺拔，有若神斧劈成的兩塊巨屏，以造型雄奇見長，素有「東海第一大盆景」美譽。

甲午岩海岸原為國民黨駐軍的砲兵陣地，沿岸戰壕縱橫，現遺跡猶存。1954年5月8日，蔣介石曾從台灣至此巡視，觀景處建有中正亭，已毀；今已修復，改名為「美齡亭」。從觀景處拾級而下，即置身於有如洪荒世界的強海蝕地貌帶，有遺世獨立之感。

飛虎崖在海水長期侵蝕作用下，形成壯觀的大峽谷。 圖／本報浙江台州傳真

大陳島南部的飛虎崖，面朝東海，景色獨特，地理位置險峻。相傳曾有老虎從此處飛躍而過，故取名為飛虎崖。其岩石在海水長期侵蝕作用下，形成壯觀的大峽谷。最寬處約10米，深約20米，長約150米。兩岸懸崖峭壁，幾近垂直陡崖下，波濤澎湃，蔚為奇觀。崖壁上方一處天然方形岩石，崖頂處有一群小石塊，狀似一家三口齊聚一起，丈夫緊抱住孩兒，凝望著的妻子。另一側為較平坦的海蝕礁，站在此處，可以從不同角度一覽甲午岩，亦能眺望碧波大海。崖上的亭子是觀賞日出絕佳處，人稱「觀日亭」。

墾荒紀念碑位於下大陳鳳尾山巔。1956年1月，共青團中央書記胡耀邦向溫州青年發出「組成志願墾荒隊，開發建設大陳島」號召，數天內報名者即達2000人。紀念碑是當年墾荒隊員宣誓的地方。紀念碑高16.5米，每一層台階都是由5個階梯組成，代表著前後共有5批墾荒隊員上島墾荒。

浪通門，世界巨浪之最。 圖／本報浙江台州傳真