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幼兒園老師幫洗屁股「沒試水溫」 男童慘遭重度燙傷

香港01 / 撰文／姜庚宇
男童受到高溫燙傷，父母憤而起訴幼稚園及老師。圖擷自南國早報
男童受到高溫燙傷，父母憤而起訴幼稚園及老師。圖擷自南國早報

廣西防城港市一名幼兒園老師在為2歲男童小浩（化名）洗屁股時，因「未試水溫」而造成男童屁股及雙腿嚴重燙傷，導致9級傷殘。肇事老師犯過失致人重傷罪，被判處1年有期徒刑。

因賠償協商未果，男童的母親潘女士將幼兒園和肇事老師告上法院。2020年12月11日，防城港市港口區法院判決幼兒園賠償潘女士各項損失33萬2千元人民幣（約143萬元新台幣）。

據南國早報報導，2019年1月4日下午3時，小浩在幼兒園將大便拉到褲子上，當天的負責老師張某帶他去沖洗屁股。張某認為水溫太冷，便索性將水溫調到最高。期間小浩哭鬧，但並未引起張某的注意。

張某發現小浩的屁股和雙腿被燙傷後，向其他老師謊稱小浩是摔傷所致。其他老師發現是燙傷後，便把小浩送醫。由於傷勢嚴重，小浩被轉往南寧市治療，前後經歷6次手術，住院66天，花去醫藥費等費用15萬元人民幣（約65萬元新台幣），幼兒園方墊付了所有費用。後經鑑定，小浩的受傷程度為重傷2級。

因不當水溫造成男童嚴重燙傷。圖擷自南國早報
因不當水溫造成男童嚴重燙傷。圖擷自南國早報

2019年5月19日，張某被刑事拘留，檢方指控其涉嫌過失致人重傷罪。2019年底，港口區法院一審認為，張某應當知道對幼兒用熱水沖洗身體時，應該先試水溫。經測試，該幼兒園熱水器水閥調到最高溫，出水量最大時，水溫達到72℃。張某主觀上明知水溫過高會燙傷小浩，仍放任結果發生，其行為已構成故意傷害罪，判處張某有期徒刑3年。

因防城港市港口區檢察院提起抗訴，該案被發回重審。上述法院經重審後認為，張某是疏忽大意，未調試水溫給小浩沖洗，改以過失致人重傷罪判處有期徒刑1年。

由於賠償協商未果，潘女士將愛育幼兒園、園長鄧某及張某一起告上防城港市港口區法院，索賠67萬餘元，其中包括30萬元人民幣（約為129萬元新台幣）後期治療費及8萬元人民幣（約為34萬元新台幣）精神損失費。幼兒園方表示，願意承擔責任，且先後支付給潘女士20多萬元，但對後期治療費等有異議，園方認為後續治療費等發生後再予賠償。

經鑑定，小浩的傷構成9級傷殘。法院認為，小浩是在幼兒園上學期間燙傷，是該園老師張某過失行為所導致，愛育幼兒園應該承擔全部賠償責任。經釐定，小浩受傷的損失共計18萬元人民幣（約為77萬元新台幣），加上15.2萬元人民幣（約為65萬元新台幣）的治療費用，應獲33.2萬元人民幣的賠償。除去幼兒園方及張某已支付給潘女士共計29萬餘元，愛育幼兒園還應賠償潘女士4.2萬元人民幣（約為18萬元新台幣），園長鄧某承擔連帶責任。

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文章授權轉載自《香港01》

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