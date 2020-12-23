快訊

聖誕老人的原型：兼談宗教藝術中的神話傳說

陳時中：本土病例案771共接觸173人 3人檢驗中 其餘皆為陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國首列貨運高鐵車組唐山下線 時速350公里

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
中國首列貨運高鐵車組唐山下線，時速可達350公里。（澎湃新聞）
中國首列貨運高鐵車組唐山下線，時速可達350公里。（澎湃新聞）

中國首列時速350公里高速貨運動車組周三（23日）在河北唐山正式下線。該車可滿足最多1,500公里距離的中長途快速貨運需求，是全球首列實現該時速的高鐵貨運列車。

據澎湃新聞報導，該項目是大陸科技部重點研發計劃「先進軌道交通」專項支持，由中國中車旗下中車唐山機車公司牽頭而成，研發3年多。該列高速貨運動車組具中華鱘骨骼仿生形車頭，車身顏色由銀、白、紅三色組成，每節車廂側面均有2.9米寬、全球最大開度的裝載門，這為與普通客運動車組最顯著的不同。

中國中車指出，高速貨運動車組具4項優勢。首先是，其突破承載系統、走行系統、智能化裝卸設備、快速裝卸等多項軌道交通貨運快速化關鍵技術，首創高速貨運列車大開度裝載門、標準集裝器譜系化產品及模塊化貨運專用地板等全系列裝卸設備，使裝卸作業效率獲得顯著提升，並實現大載重、大容積、快速裝卸及貨物在途管理。

其次，透過大數據分析、雲端虛擬配載、精準重量控制和遺傳算法等技術，高速貨運動車組實現貨物的智能配載和車輛負載的合理分配，並透過無載波脈衝通信（UWB）技術、移動數據網絡及北斗衛星導航技術實現貨物的精準識別、精確定位和貨物信息的車地交互。同時，其滿足600至1,500公里距離中長途快速貨運需求，具有運輸時效性高、運營頻次多、運輸成本低以及全天候運行等優勢。

再者，高速貨運動車組外皮採用環保水性漆，沒有刺激性氣味及汙染，對人體和環境均無危害，且表面細膩、美觀，硬度高、易清潔。動車組同時設置智能火災報警系統，應用多種防火阻燃新材料、新技術，而貨倉區採用新型膨脹型防火塗層，防火層的壽命可達逾10年。

最後，相較於航空、公路運輸，高速貨運動車組受環境因素影響較小，可適應攝氏-25度至40度的環境溫度，動力配置為4動4拖8輛編組，載重不少於110噸，載貨容積不少於800m，載貨空間利用率≥85%，1,500公里的距離5小時內便可到達。同時，由於採用中華鱘骨骼線形的仿生設計，其車頭長細比得以增大，經風洞試驗證明，該頭型相較於既有車型大幅降低了運行阻力，貨物單位重量能耗僅為飛機的8%。

中國首列貨運高鐵車組，首創高速貨運列車大開度裝載門。（澎湃新聞）
中國首列貨運高鐵車組，首創高速貨運列車大開度裝載門。（澎湃新聞）

車廂 高鐵

延伸閱讀

高鐵：1月4日起開放訂29天內車票 周末往返行程可同時訂

大陸將研發時速400公里高鐵、600公里磁懸浮技術

高鐵BRT 7212公車延駛 嘉義市區到故宮南院更便捷

高鐵搶國旅商機 推限時促銷活動

相關新聞

陸夫婦高調尋19年前棄兒 獲知是聾人後疑棄認親：人家的孩子

今年10月18日，上海的安徽籍夫婦劉義功、時紅蓮向陸媒求助，高調尋找19年前被他們棄養的兒子。夫婦倆很快就接到親生兒子遠在河南濟源的消息。經過警方DNA鑑定結果顯示，濟源承留鎮玉陽村的韓全欣確為兩人的親生兒子。

北京雄安城際鐵路預計月底正式開通運營

北京到雄安城際鐵路通車已進入倒計時，預計月底正式開通運營。通車後從雄安站到達北京大興機場需要20分鐘，到達北京西站只需要...

中國首列貨運高鐵車組唐山下線 時速350公里

中國首列時速350公里高速貨運動車組周三（23日）在河北唐山正式下線。該車可滿足最多1,500公里距離的中長途快速貨運需...

官方調查：中國成年男性平均身高近1.7米

大陸國新辦23日發布《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020）年》指出，中國成年人的平均身高及體重均有增長，而中國成年男...

婦人河邊洗碗遇1.5公尺野生揚子鱷 保護區：可和諧共存

安徽宣城一名李姓婦人稱，她近日在河邊洗碗時遇到一條長約1.5公尺的揚子鱷。她說這條揚子鱷在自己家門口好幾年，有時會上岸覓...

未來在大陸菜點太多吃不完 恐被收取廚餘處理費

為落實中共總書記習近平對制止餐飲浪費行為的要求，大陸正在制定「反食品浪費法」。未來在中國大陸上餐館，若菜點太多吃不完恐被...

瓊瑤等逾百作家聯署 籲媒體封殺「抄襲剽竊者」于正、郭敬明

靠《小時代》系列走紅的大陸作家兼導演郭敬明，以及電視劇《延禧攻略》製作人于正，最近分別在大陸真人秀「演員請就位2」、「我...

大胃王末日？陸審反食品浪費法

在大陸國家主席習近平表態禁止浪費食物後，大陸「反食品浪費法」終於要推出了。「反食品浪費法草案」昨提請十三屆全國人大常委會...

人行前行長：貪官沒收財產 劃入社保基金

人口快速老化讓大陸養老金面臨日益沉重的支付壓力。對此，中國人民銀行（大陸央行）前行長戴相龍建議，可將一定比例的土地出讓金...

社科院藍皮書 籲放寬生育限制

中國社科院21日發表2021「社會藍皮書」，提及中國人口高齡化壓力較大，應進一步放寬生育限制、降低生育成本，防止「低生育...

首名台青 獲頒四川勞動模範

「今年往來兩岸頗為不便，反倒讓我更堅定信心扎根大陸。」12月初，「85後」台灣青年、華燦工場總經理李偉國，成為首位被授予...

內蒙 一個「兩岸家庭」的1天

「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。」台胞鄭景文在陸媒到訪時，正陪女兒朗誦《敕勒歌》。他的愛人（伴侶）胡妮娜來自湖南，因此...

熱門新聞

當年嫵媚神態被稱「蛇蠍美人」 勞榮枝如今蒼老難辨

投行家看半導體人才大戰》為什麼中國挖角蔣尚義、梁孟松，卻不自己栽培？

陸夫婦高調尋19年前棄兒 獲知是聾人後疑棄認親：人家的孩子

瓊瑤等逾百作家聯署 籲媒體封殺「抄襲剽竊者」于正、郭敬明

中俄戰機 再次聯合巡航日本海與東海

華為小公主微博首發自拍照 「高顏值」引網友熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。