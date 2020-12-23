瓊瑤等逾百作家聯署 籲媒體封殺「抄襲剽竊者」于正、郭敬明

靠《小時代》系列走紅的大陸作家兼導演郭敬明，以及電視劇《延禧攻略》製作人于正，最近分別在大陸真人秀「演員請就位2」、「我是特優聲」2個節目擔任評審導師，人氣急升，但引起眾多業者不滿。

111位業內編劇、導演、製片、作家前天聯署聲明，點名郭敬明、于正這類「文賊」靠炒作活躍於各種平台，呼籲媒體封殺「抄襲剽竊者」。聯署者還包括台灣著名作家瓊瑤。

郭敬明早期以網文《幻城》等成名，後參與電影導演和製片，其中《小時代》系列電影曾引發社會關注。于正為大陸電視劇製片人、導演，其製作的《宮鎖連城》、《延禧攻略》收視頗佳，但2人都曾身陷抄襲官司。

2006年，法院判決認定郭敬明《夢裏花落知多少》抄襲作家莊羽的《圈裏圈外》。對此郭敬明進行了賠償，但拒絕道歉。2014年，瓊瑤訴于正《宮鎖連城》抄襲其舊作《梅花烙》。但在一審宣判于正敗訴後，其同樣拒絕執行法院的道歉判決。

大陸著名編劇余飛、宋方金等昨日在微博上發表聯名信，指郭敬明、于正未對自己的違法行為作出檢討，卻在網絡平台、電視台被捧為導師，在社會上造成了極其惡劣的影響，樹立非常壞的榜樣。他們呼籲媒體立即停止對2人的宣傳炒作，修改調整相關綜藝節目。