內蒙 一個「兩岸家庭」的1天

「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。」台胞鄭景文在陸媒到訪時，正陪女兒朗誦《敕勒歌》。他的愛人（伴侶）胡妮娜來自湖南，因此他們被稱為兩岸家庭。

據中新社報導，如今一家人定居在內蒙古自治區呼和浩特市。近日，陸媒走訪了一些定居在呼和浩特的兩岸家庭，記錄下他們在北疆青城一天的生活點滴。

上午10時，鄭景文一家人來到市郊的野生動物園，滿足女兒看大熊貓的願望。隨著快門聲響起，一家人團聚的畫面被定格。

上午11時，王東撥通了愛人余可馨的視訊電話，結婚十幾年的他們分隔兩地已八個多月。今年年初，回家探親的台胞余可馨受疫情影響滯留台灣。

臨近中午，台胞楊子頡正和愛人王穎忙於照顧13個月大的兒子。6年前，他們在澳洲留學時相識。婚後，楊子頡考慮到王穎是獨生女，最終選擇與愛人定居在呼和浩特。

「來這4年多，感覺當地人對我們台胞都挺熱情的，能幫忙就幫忙。」楊子頡笑著感嘆。

「這邊的手把肉、奶茶、燒麥我都吃得慣，很好吃。」如今楊子頡在呼和浩特交到不少朋友，也喜歡上這裡的美食。

下午2時左右，從野生動物園歸來的鄭景文夫婦，為上舞蹈課的女兒拍了幾張照片後，便前往超市購買一家人下一周的食材。

鄭景文一邊熟練地用微信結帳，一邊告訴記者，他和愛人輾轉台灣、北京和太原後，最終選擇定居在呼和浩特。「有了孩子，有了家，我很愛我的家庭，也愛呼和浩特。」

第二天，鄭景文新的一周從忙碌的早晨開始：早起的他要為女兒準備早餐。6時30分，梳洗後，一家三口簡單吃了早點。接下來他要送女兒上學、送愛人上班，還要趕在9時前與岳父趕到自家的眼鏡店……

「希望兩岸的經濟貿易更順暢一些，我們將來也能從事兩岸貿易的工作。」楊子頡對記者說。