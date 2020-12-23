首名台青 獲頒四川勞動模範

「今年往來兩岸頗為不便，反倒讓我更堅定信心扎根大陸。」12月初，「85後」台灣青年、華燦工場總經理李偉國，成為首位被授予四川省勞動模範稱號的台胞。

據中新社報導，「新冠肺炎疫情是一時的，大家共克時艱，危機也是轉機」，李偉國表示，今年1月底他捐出3萬元人民幣助力抗疫，2月從台北回到成都與同事共進退。企業快速復工復產，大陸成為唯一實現正增長的主要經濟體，打消了他的擔憂。作為創業孵化器，華燦工場北京、成都空間經營良好，珠海空間更於9月投入運營。

與李國偉一樣，眾多台胞台企在這殊為不易的一年中，與大陸同胞守望相助。隨著保障台胞台企享受同等待遇的制度和政策不斷落實落細，台胞的獲得感越來越強。

抗疫過程中，大陸方面全力支持台胞台企做好疫情防控，幫助滯留湖北台胞順利返台，沒有一名在大陸台胞因感染新冠病毒而失去生命，沒有一家台企發生聚集性感染；許多台胞台企向大陸捐款捐物，一些台胞甚至深入抗疫第一線，彰顯出兩岸同胞血濃于水、休戚與共的本質。

今年1月，居住在武漢的台商金彥豪和家人感染新冠肺炎，在湖北省台辦協助下，在武漢協和醫院得到悉心治療。康復後他和妻子決定捐獻血漿，幫助危重症患者。他表示，今年在最無助的時候，他們全家得到了太多人的關心、支持和幫助，感謝無數的無名英雄。現在生活恢復正常，會更加珍惜當下。

2月以來，各地採取積極措施，為台企復工復產提供有力支持。5月，大陸國家發展改革委、國務院台辦等10部門更聯合推出持續協助台企復工復產、統籌協調推進重大台資項目等11條具體措施。11條措施與31條措施、26條措施一脈相承，皆著力為廣大台胞台企提供發展機遇、同等待遇，並針對疫情帶來的新問題，向台企提供精準有力的支持。

效果逐步顯現。以大陸台資最為集中的江蘇昆山為例，當地的3700多家台企均已恢復生產，尤其是從事筆記型電腦、平板電腦、服務器等電子產品製造業的相關台企訂單持續增多，業績逆勢增長。統計顯示，今年1月至8月，昆山新批台資項目118個，同比增長5.4%，增資項目47個，增長27%。 廣大台商台企看好大陸、扎根大陸的信心明顯。稍早前公布的數據顯示，2016年至2020年，已有19家台企在大陸發行上市。今年以來，已有6家台企在大陸上市，合計融資48億元人民幣，創下近5年新高，還有8家台企正處於上市審查階段。