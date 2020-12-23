兩岸海大交流 今年改線上競賽

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
台灣海洋大學與中國海洋大學，以線上方式進行互動競賽。圖／台灣海洋大學提供
台灣海洋大學與中國海洋大學，以線上方式進行互動競賽。圖／台灣海洋大學提供

每年都有互訪交流的台灣海洋大學與山東青島的中國海洋大學，今年受到疫情影響，改以線上方式進行互動競賽。本月17日的活動，由兩校主持人相互交替主持，舉行「演講朗讀交流賽」及「海洋知識挑戰」，整場活動雙方同步直播進行。

台灣海洋大學學務長鄭學淵表示，前年兩校辦理了籃球交流活動，今年則是以知識交流賽進行。透過不同的活動內容及類型，使得兩岸學生相互了解，學習方式也更加多元。期待兩校學生經由交流活動，碰撞出更多火花與創意，並激勵學生在學習路上能夠更加奮發向上。

線上直播交流活動一開始，雙方同學自我介紹，吸引現場觀賽同學的目光。演講朗讀交流賽，兩校各派6位學生透過此競賽相互切磋、觀摩與交流。題目以「海洋」為主題，除語言表達外，也考驗學生的思想內容及是否能以樂觀正向的態度，向大家闡述自己對於海洋的定義與看法。

兩校選手共計12位獲獎，中國海洋大學楊如瀟《我於塵土中說》，及台灣海洋大學吳梅莉《海平面上的盛夏》，獲一等獎；中國海洋大學朱玉琦《大海在哭，你知道嗎》、中國海洋大學李佳旭《關於大海的詩》，台灣海洋大學吳聯篁《一個水母的小小自述》、台灣海洋大學黃貴湘《海的魅力》，獲二等獎；中國海洋大學李安然《與海同行》、中國海洋大學田欣怡《怒海謀生》、中國海洋大學朱玉琦《大海在哭，你知道嗎》、中國海洋大學劉馥嫻《我愛藍色的海洋》，台灣海洋大學林雅晴《海洋永續》、台灣海洋大學曾勝鴻《海洋奇遇－生存抉擇篇》、台灣海洋大學朱圃慧《每滴水的獨白》，獲得三等獎。

中國海洋大學與台灣海洋大學同以「海洋」命名，兩校早在20世紀就建立了姐妹學校關係。圖/中國海洋大學提供
中國海洋大學與台灣海洋大學同以「海洋」命名，兩校早在20世紀就建立了姐妹學校關係。圖/中國海洋大學提供

海洋知識挑戰，透過公開與不公開題型，讓同學們在娛樂的過程中，達到更高的學習成效。第一階段競賽以八題公開題目搭配兩題不公開題目進行競賽，由中國海洋大學同步進行兩校評分，賽制與網路科技結合，兩校學生同時作答，使比賽更加透明與公正。競賽過程激烈，兩校同學成績互不相讓，現場學生大聲歡呼，場面非常熱烈。

第二階段則以不公開題目出題，由選手自行選出難、中、易題目進行答題與加分。選擇「難題」答對可得30分，選擇「中題」答對可得20分，選擇「易題」答對可得10分。比賽過程競爭激烈，學生不分上下，後續由第三輪問答及抽籤方式決定名次。兩校8位同學參賽與獲獎，包括中國海洋大學薛照融、郭雲、喻甜甜、薛媛，以及台灣海洋大學林子程、何真珍、吳維常及許雅雯。

在比賽結束之後，由兩校各自抽出冠軍預測獎，讓此次交流賽在歡樂之中圓滿落幕。

海洋大學 直播

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