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人行前行長：貪官沒收財產 劃入社保基金
人口快速老化讓大陸養老金面臨日益沉重的支付壓力。對此，中國人民銀行（大陸央行）前行長戴相龍建議，可將一定比例的土地出讓金及沒收的貪官財產劃入社保基金，充實養老金儲備。
據上海《界面新聞》報導，戴相龍19日在中國社科院舉辦的養老金論壇上說，「現在行政法院罰款沒收的錢不少，腐敗分子一下子幾個億、十來億，我不知道全國多少錢，我們能不能建議設立一個行政司法罰沒款專戶，所有的罰沒款到這個專戶，到一定時期全部或者一部分劃入到養老儲備基金，我覺得這個是合理的。」
戴相龍還提出，土地出讓金也可以作為養老儲備資金。「國有土地或國家徵用的集體土地進入市場以後，土地出讓金不要都用在房子上，完全可以拿出一定比例用於社會保障支出。」
戴相龍說，「這個事情我的看法是搞晚了，但是現在也不晚，大中城市特別是中等城市還在擴大建設，國有土地是國家的，出讓金一部分劃作社會保障資金、養老儲備資金，我認為也是合理的。」
報導稱，2019年大陸社會保險基金收支結餘為人民幣5,854.86億元，但若剔除財政補貼後則是連續第七年虧損。另據中國保險行業協會發布的報告，預測未來5到10年，中國將出現人民幣8至10兆元的養老金缺口。
大陸人口專家、中國社會科學院副院長蔡昉表示，「十四五」期間，中國老年人口將突破3億，將從輕度老齡化邁入中度老齡化。
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