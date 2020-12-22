盜公款打賞女主播！陸90後國企會計貪汙386萬人民幣判刑

據中央紀委國家監委網站，國企江蘇有線網絡發展有限責任公司贛榆分公司原出納會計虛構「富二代」身分給女主播打賞，不斷以各項支出名義套取公款。 2018年1月到2019年7月，約人民幣386萬元的公款被其揮霍掉。今年2月，這位「90後」因犯職務侵占罪被判處有期徒刑五年六個月。

大河報報導，貪腐行為的發生取決於兩個因素，一是個人貪欲，一是職務能為其提供實現貪欲的便利。在此案中，90後國企會計不斷將手伸向公款，個人價值觀的蛻變當然是重要原因，可如果不是其陷於遊戲不能自拔，結局或許不至於如此不堪。

會計員貪汙公款打賞主播事發後，江蘇有限網絡迅速對內部管理進行整改，採取撤銷縣區級公司財務會計機構，由設區市分公司履行相關職責，以及營業款日清月結，禁止坐收坐支等一系列措施。同時在組織中加強廉政教育，引導職工培養健康的愛好，避免為不良習慣所害。

90後會計員為打賞女主播而貪汙公款的案例，並不是單一個案。 2017年央視曾報導過相似的案例：江蘇省常州市武進區城市管理局戶外廣告管理科原科長丁鑫，不抽煙不喝酒，唯一的嗜好就是網路遊戲。在網遊界，他是個傳奇人物，曾兩次拿過某知名網路遊戲年度決賽的冠軍。

在3年時間裡，他在遊戲上花費了人民幣1,500萬元，其中貪汙、索賄近700萬元。還有蘇州某衛生院的一位女會計，上網後常給帥氣的男主播打賞，前後挪用公款人民幣164萬元。