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結婚20年！醫院檢查才知妻是男兒身 夫嚇傻

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
51歲的張女士結婚20年，赴醫院檢查才知是男兒身，丈夫嚇傻。（紅網資料照片）
51歲的張女士結婚20年，赴醫院檢查才知是男兒身，丈夫嚇傻。（紅網資料照片）

近日，湖南省婦幼保健院婦二科收治一名特殊病人。51歲的張女士（化名），一頭披肩秀髮，身材玲瓏有致，皮膚白皙細膩，舉手投足間盡顯女性魅力。對她呵護有加的丈夫陪同其來到省婦幼做婦科檢查，因發現盆腔出現腫塊，被要求住院手術。醫生發現，張女士原是男生，丈夫震驚不已。

據羊城晚報報導，在詢問病史的過程中，醫生發現張女士從未有過月經來潮，也沒有生育過小孩。體檢中的種種反常，引起了醫生注意，經系統檢查，張女士被確診為右側睪丸異位、原發性閉經，是雄激素不敏感綜合症的患者。再經過染色體檢查後，「她」被確認是一名男性。

為了防止睪丸在體內會產生惡變，醫生為她進行了睪丸切除手術，術後恢復良好，身體其它機能以及生理機能也不會受到影響。

湖南省婦幼保健院婦二科副主任醫師李楊表示，「這類患者在胚胎期的時候，就因為基因的異常或是基因的突變導致雄激素受體的不敏感或者缺失，從而讓這一類型的患者沒有正常的發育。」

「由於雄激素受體缺乏，本應發育的男性內外生殖系統中斷，睪丸本身分泌的苗勒氏管抑制因子中斷了女性內生殖系統發展通道，同時睪丸分泌的雄激素會轉化為雌激素，刺激患者第二性徵的發育。」

湖南省婦幼保健院婦二科主任廖湘玲表示，雄激素不敏感綜合症是一種較為罕見的先天性性發育異常疾病，由於雄激素受體基因突變導致，通常傳男不傳女，「我本男兒郎，奈何女兒身」就概括了其特點。這類人群有女性的外形特徵，有乳房發育，有陰道，但沒有月經和生育能力，且「她」的染色體是46XY（男性）。

廖湘玲表示，該病在幼女時期很難被發現，通常是女孩子15歲了還沒有來月經就醫時發現，或是小時候因腹股溝疝手術時發現睪丸而引起重視。這種病雖然極具迷惑性，但通過仔細觀察患者的臨床表現、超聲、基因檢查可明確診斷。

廖湘玲強調，女孩子若15歲了還沒有來月經，做父母的一定要及時帶孩子就醫、排除疾病。

患者 基因 手術

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