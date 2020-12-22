網傳上海今天也要停電？官方稱：是「計畫停電」

大陸南方多地近期紛紛傳出限電、停電消息，導致人心惶惶。21日網上傳出一則題為《上海市明日停電通知2020.12.22》的貼文，指稱上海全市多個地區今天將實施計劃停電，且停電時間從6時至18時長達12小時，讓不少上海民眾擔心，上海是不是也出現缺電危機？

對此，大陸國家電網上海公司緊急澄清指出，網傳停電通知實為「計劃停電公示」，無需過分解讀。「計劃停電」通常是供電公司因設備計劃檢修、配電網改造、小區表前線改造、新客戶併網、配合其他方面工作等需要，對特定區域在特定時段內實施的停電。

上海解放日報微信公眾號表示，目前上海發用電整體呈「緊平衡」態勢。雖然用電負荷增加明顯，但沒有缺電。通過發揮大電網資源優化配置平台作用，可全力保障上海電網「迎峰度冬」期間電力安全有序供應。

針對近期湖南、江西、浙江等地近期紛紛實施限電措施，大陸國家發展改革委秘書長趙辰昕在21日記者會上表示，各地停限電的原因並不完全一樣。

趙辰昕指出，12月以來，湖南、江西用電需求增速非常高。湖南12月上旬，發用電量年增長19.8%；江西12月上旬，發用電量年增長也達18.4%，雙雙創下用電新高。另，浙江12月上旬發用電量年增長為9.2%，增速也位居大陸東部省份的前列。

趙辰昕表示，湖南和江西等地因煤炭運輸距離較遠，外受電能力也一直受到限制，因此歷年都是冬季保障的重點地區。但浙江並不存在電力供應不足的情況，浙江個別地方是為了促進節能減排，而採取限制電力消費的一些措施。

趙辰昕強調，根據國家發展改革委監測電廠的存煤情況，無論是存煤天數還是存煤總量都是有保障的，而且湖南、江西、浙江等幾個省的居民生活用電也都未受到影響。

趙辰昕表示，國家發展改革委已經指導山西、陜西、內蒙等煤炭主產區和重點煤炭企業，在確保安全的前提下，科學合理地組織生產。同時，也會及時協調解決電煤運力，切實保障電力的需求。

他並保證，大陸當前保障能源穩定供應的能力沒有問題。