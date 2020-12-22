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家長為撿玩具球忘鎖車輪 嬰兒車衝出馬路直撞私家車車頭

香港01 / 安祖娜
網上流傳行車紀錄器片段可見，有家長疑忘記鎖上車輪，導致嬰兒車連人帶車衝出馬路，撞上一輛已停下的私家車。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）
網上流傳行車紀錄器片段可見，有家長疑忘記鎖上車輪，導致嬰兒車連人帶車衝出馬路，撞上一輛已停下的私家車。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

馬路如虎口，一時大意足以抱憾終生。有網民日前分享「行車紀錄器」片段，可見一名家長於馬路口前打算撿玩具球，但停下嬰兒車時沒有鎖上車輪，回頭才驚見嬰兒車滑到馬路，直撞向私家車車頭才停下。幸好當時私家車早已停車，沒有發生意外，驚險過程令網民看得「滿頭大汗」。

有網民早前於facebook群組「馬路的事討論區」上載一段長約20秒的行車紀錄器片段，寫道：「嬰兒車也要保險？」片中可見，拍片的私家車駛至一路口，正緩慢減速時，一名男子從行人路走出馬路，去撿滾出馬路的玩具球，私車司機見狀則停車等待。

男子不徐不疾拾起玩具球後返回行人路，一輛紅色嬰兒車突然從其身後溜走，衝出馬路直撞向私家車車頭始停下，當時車上坐着1名戴有口罩的幼童。男子發現後，連忙回頭走上前，將嬰兒車推回行人路，不過走了兩步又發現有物品掉到地上，只好一手扶着車身，同時蹲下撿回物品，過程險象環生。

片段引起網民熱議，不少人認為片段中相信是幼童祖父的男子缺乏安全意識，任由孩子連人帶車衝出馬路，幾乎釀成意外，「幸好車主停車，幫手擋，否則出意外了，都疏忽了」、「遲早害死孫子」、「玩具球比嬰兒車重要嗎」。

亦有網民指出，無論是駕駛車輛或是推着嬰兒車，只要停下便需鎖好車輪免生意外，「沒有拉住的話，車輪就有機會移動，學車都教你平路都要拉手把」。

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文章授權轉載自《香港01》

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