廣州多區大停電 官方稱與「限電」無關

南方多個省市近期頻發「限電令」，廣州昨天凌晨突然大面積停電，引起廣泛議論。廣州供電局事後解釋，停電是因為「設備故障」，與限電無關，一個多小時搶修後已恢復供電。

據星島網報導，大陸國家發改委昨天宣稱，受企業高速復產及低溫寒流影響，部分省市年尾用電量急升，但承認浙江有個別地方為促進「節能減排」而限電。

昨天凌晨起，關於「廣州停電」的話題，一度在微信「朋友圈」刷屏。停電區域集中在中心城區荔灣區、白雲區。市民說：「大概12點25分左右，家裡突然停電了。」她從露台向外張望，除了荔灣醫院亮燈及建築物零星的應急燈外，漆黑一片。

近日，浙江、湖南、江西等省相繼傳出限電，且範圍不僅局限於工業用電。有民眾擔心，此次廣州停電是否也與「限電」有關？對此，廣州供電局回應說，停電是因設備故障，經過個多小時搶修後，恢復了全部用戶供電，又說廣州電力供應平衡，不會拉閘限電。

對於近期多個省市的電力供應緊張，大陸國家發改委秘書長趙辰昕昨天說，這些是偶然的個別情況，主要是由於工業生產高速增長及低溫寒流所致。以江西為例，目前的用電負荷比夏季高出了五、六十萬千瓦，湖南用電量也創出新高。當局已要求國內主要煤炭生產區及煤炭企業在安全情況下，加大煤炭生產。

有大陸網友批評浙江部分地區為完成減碳目標而「拉閘限電」，直指這些官員「心中只有政績，不管百姓生活及企業死活」。趙辰昕承認，相較於湖南、江西的電力缺口，浙江的情況「還不完全一樣」，浙江的電力供應「是能夠保障全省電力需求的，不存在電力供應不足的情況」。省內個別地方為了促進「節能減排」，採取了「限制電力消費」的一些措施。

早前傳出南方限電是中國限制進口澳洲煤炭導致缺煤所致，但北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍認為，兩者沒有直接關係，更重要的原因是地方政府年底有減排指標，以及冬季耗電量大幅提高所致。

出現用電缺口的湖南省，代省長毛偉明昨天與國家電網華中分部座談，希望國網公司保障湖南電力平穩運行。據悉，湖南省級官員近日也北上國家發改委、國鐵集團對接，爭取國家在能源保供、電煤運力等方面給予支持。