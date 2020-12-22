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北京天壇600年展 珍貴照片亮相

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
「遇見‧天壇—北京天壇建成600周年歷史文化展」開幕，展出圖片及珍貴歷史照片268張，不少照片是首次亮相。圖為展覽展示的祈年殿模型。（中新社）
「遇見‧天壇—北京天壇建成600周年歷史文化展」開幕，展出圖片及珍貴歷史照片268張，不少照片是首次亮相。圖為展覽展示的祈年殿模型。（中新社）

「遇見‧天壇—北京天壇建成600周年歷史文化展」21日在天壇公園開幕，展覽展出圖片及珍貴歷史照片268張，其中有眾多照片是首次亮相。

中新社報導，北京天壇建成於明永樂十八年（1420），是現存世界上最大的古代祭天建築群，2020年正值天壇建成600周年。

作為天壇建成600年紀念活動的重頭戲，此次展覽內容包括前言、祭天文化延承、北京天地壇肇建、天壇壇域形成、建築規制改革、帝國祭壇衰落、公眾公園轉變、古壇保護重生、世界遺產發展和寄語10個板塊。　　

走進展覽大廳，一幅貢緞吊幔首先映入眼簾。據現場專家介紹，這是根據清「大駕鹵簿圖」製成的貢緞吊幔，上面的畫面形象地表現了乾隆皇帝前往天壇祭天時儀仗隊伍的盛大場面。該設計在若干細節之處還體現了象徵「天」的雲紋以及祭天禮器的組合紋樣。

此次歷史文化展覽在介紹中國古代祭天文化傳承脈絡的基礎上，以天壇建成600年的關鍵年份為時間節點，通過展示天壇的營繕、改造、變革及保護傳承，闡釋天壇世界文化遺產的價值和魅力。

展覽擷取天壇在古籍中的圖片和近現代重大事件中珍貴的歷史照片，展現時代演進的足跡。

據現場專家表示，此次展覽有許多照片是首次展出，包括袁世凱在天壇祭天、日軍占領神樂署組建細菌部隊、1930年代天壇古建大修等珍貴歷史照片。

600年歷史的天壇曾歷經多次大修，此次展覽通過系列珍貴的歷史照片，集中展示了當年皇穹宇、祈年殿、祈年門、皇乾殿、長廊等天壇主要建築的修繕過程。

北京 建築

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