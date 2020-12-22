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京港高鐵合安段 今通車運營
中國國家鐵路集團有限公司21日披露，京港高速鐵路合肥至安慶段（下稱，京港高鐵合安段）12月22日開通運營，合肥至安慶最快1小時13分可達。
中新社報導，大陸鐵路部門21日15時開始發售京港高鐵合安段車票。京港高鐵合安段位於安徽西南部，北起安徽省會合肥，向南經肥西、舒城、廬江、桐城、懷寧等市縣，終至安慶市。線路全長176公里，設計時速350公里，共設合肥南、肥西、舒城東、廬江西、桐城東、桐城南、安慶7座車站。
京港高鐵合安段開通運營後，大陸鐵路部門將安排開行動車組列車5對，初期運營時速300公里。明年1月20日大陸全國鐵路運行圖調整，將按照日常線、周末線、高峰線安排列車開行，每日開行動車組列車最高13對。
大陸國鐵集團稱，京港高鐵合安段是中國大陸「八縱八橫」高速鐵路網京港（台）通道的重要組成部分。該線路北端通過合肥樞紐連接商合杭高鐵、合寧高鐵、合福高鐵、合蚌高鐵、合武高鐵，南端在安慶與寧安高鐵、建設中的京港高鐵安慶至九江段連通。
京港高鐵合安段的建成通車，將進一步完善長江經濟帶區域鐵路網布局，拉近合肥與安慶、皖江城市帶與環鄱陽湖城市圈的時空距離，極大便利沿線民眾出行，對促進區域經濟社會發展，推進沿線城鎮化進程，助力中國大陸中部崛起發展戰略實施，具有重要意義。
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