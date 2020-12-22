京港高鐵合安段 今通車運營

「以 AI 分辨種族面譜、針對維吾爾人執行監控」是否只是天馬行空？且已有越來越多學術研究指出，中國的數據產業發展和政府的治理意圖緊密相關，兩者合作的背後涉及了大量國家資本投注、數據共享，彼此相互增強——在合作實務中增強產業技術、增強社會控制。經過這樣長期的控制，維吾爾將成為一個以受政府擺佈的低階勞務階層，數位圍場內的維吾爾生活，將具有三重彼此相關的核心意義：順服黨與國家、產生數據、成為勞動力。

2020-12-21 17:32