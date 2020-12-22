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福建寧德／夢幻海岸 霞浦灘塗

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
丹青霞浦，中國最美麗的灘塗。 圖／本報福建寧德傳真
丹青霞浦，中國最美麗的灘塗。 圖／本報福建寧德傳真

寧德市霞浦縣，位於福建東北部，是福建省海域面積最大、海岸線最長、淺海灘塗最廣、島嶼最多的沿海縣，也是閩東最古老的縣城，建城1700多年。美麗的海岸灘塗，是大自然賦予霞浦最傲人的資產；霞浦享有「中國最美麗的灘塗」、「中國最美海岸線」、「夢幻海岸、休閒天堂」等美譽，名列「中國十大風光攝影聖地」之首。

甲骨灘塗，如中國古畫。 圖／本報福建寧德傳真
甲骨灘塗，如中國古畫。 圖／本報福建寧德傳真

霞浦的海域面積2. 89萬平方公里，淺海灘塗面積104萬畝，大小島礁411個，海岸線長505公里，素有「閩浙要衝」、「魚米之鄉」、「海濱鄒魯」美稱，是「中國海帶之鄉」、「中國紫菜之鄉」。因其海域為基岩海岸，岬角突出，岸線曲折蜿蜒，歷經千萬年風浪的洗禮，潮起潮落，滄海桑田，塑造出如夢似幻的灘塗景觀。

沒有汙染的原生態海域，四季的潮汐變化、天光雲影，使海域景色瞬間奇妙無比；這片最美麗的灘塗，成為攝影愛好者的拍攝天堂。而近年發展起來的近海灘塗養殖，漁排木屋、小舟魚網、浮標竹竿，隨著潮水漲退變幻著不同的組合，吸引無數攝影人的目光，使霞浦成為國際灘塗攝影勝地。

霞浦灘塗廣大，拍攝景點多，不會發生人擠人的情況。除了常年可拍的灘塗漁耕景緻外，4到6月海帶收成季節，是拍攝好時機。北岐、楊家溪、三沙東壁、東安漁排、小皓、北兜、二中沙江S灣、八尺門、花竹日出等，是有名的攝影地點。

網事如畫 圖／本報福建寧德傳真
網事如畫 圖／本報福建寧德傳真
四季潮汐變化，使霞浦灘塗景色奇妙無比。 圖／本報福建寧德傳真
四季潮汐變化，使霞浦灘塗景色奇妙無比。 圖／本報福建寧德傳真

北岐號稱「灘塗攝影第一村」，大陸郵政局發行的「美麗中國」郵票中的霞浦灘塗，在這裡取景。北岐有著天空之鏡的神奇效果，當天上雲彩霞光出現時，反射到灘塗上，漁民在泥灘上工作，如同在雲端行走，美不勝收。

灘塗精靈。 圖／本報福建寧德傳真
灘塗精靈。 圖／本報福建寧德傳真

楊家溪有「海國桃源」、「閩東小武夷」之稱，楊家溪飄網，是近年獲國際大獎較多的攝影新景點。三沙東壁，退潮後經過水流的沖刷，落日餘暉下，化作道道金色的脈絡，形成變幻無窮的幾何線條。東安漁排，數十萬框的養殖作物，豐富的魚產，也帶來豐富的色彩；五顏六色的排屋在落日的暖光裡，來往小船穿梭其中，畫面唯美。

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