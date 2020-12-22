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福建寧德／福建名剎 華嚴寺 臨水宮

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
臨水宮，依山而建，氣勢恢宏。 圖／本報福建寧德傳真
臨水宮，依山而建，氣勢恢宏。 圖／本報福建寧德傳真

寧德支提山華嚴寺（世稱支提寺)，建於宋開寶四年；由於佛教《華嚴經》有「不到支提不為僧」之說，歷代僧侶雲遊多至此寺，為福建歷史名剎，也是福建唯一的菩薩（天冠菩薩）道場。

華嚴寺「天下第一山」山門 圖／本報福建寧德傳真
華嚴寺「天下第一山」山門 圖／本報福建寧德傳真

支提山位於寧德市區西北部60公里處，主峰來悟峰海拔1139.4米，發脈於雙髻峰三折而下，群峰環繞，狀如千葉蓮花，華嚴寺即建在蓮花之芯。由於華嚴經典所載為天冠菩薩道場，受到歷代朝廷重視，曾四次敕建，五度賜額；山門為明代所建，明成祖敕賜「天下第一山」。

寺中文物頗多，幾經劫難和歲月遷移，現存有毗盧遮那佛像、天冠菩薩像、全藏經書、紫衣（袈裟）四件珍貴文物。

華嚴寺珍貴文物：毗盧遮那佛像。 圖／本報福建寧德傳真
華嚴寺珍貴文物：毗盧遮那佛像。 圖／本報福建寧德傳真

寧德古田縣的臨水宮，始建於唐貞元八年，迄今已有1228年歷史，是崇祀「婦幼保護神」陳靖姑的祖廟，現有建築為清光緒元年火災後重建。2008年，陳靖姑信俗文化列入大陸國家非物質文化遺產名錄。

現存的臨水宮，建築群依山而建，坐北朝南，錯落有致，主體建築依山勢從前往後層層高起，參差巍峨，極具氣勢。建築工藝充分運用木刻、木雕、石刻、石雕、泥雕、彩繪藝術手法，雕梁畫棟，飛簷翹角，雄偉壯觀，堪稱精美古代仿唐建築群。

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